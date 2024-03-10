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Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

10 березня 2024 р. 12:11

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12:11 Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

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12:11 Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

Text

02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

9 березня 2024
Text

23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

8 березня 2024
Text

20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

Text

19:24 Чому вибори під час війни недоречні — пояснення адвоката

Text

18:57 Адвокат розповів, чого не вистачає для якісної мобілізації в Україні

Text

18:11 Нардеп розповів, якою має бути мобілізація жінок

Text

18:00 Навальний був здоровим! Чому його загибель не випадкова — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Український захисник, військовий психолог Андрій Козінчук висловив своє ставлення до вечірок цивільних в той час, коли на фронті точаться жорсткі бої. З одного боку, бійці зляться та їх нервують подібні дії, а з іншого боку, воїни усвідомлюють свою важливість і вечірки є доказом, що солдати добре боронять державу, така ж думка і в самого Козінчука.

Про це Андрій Козінчук повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Ставлення військового до вечірок цивільних в тилу

За словами військового, у нього двояке ставлення до розваг у важкий час. Козінчук розповів, що багато військових ображені на таку поведінку цивільних, коли вони сидять в окопі, мовляв "я тут страждаю з усіх сил, воюю, а ви там зажигаєте".

Натомість військовий психолог має інше бачення ситуації. Він каже, що йому подобається така тенденція, тому що це є доказом його успішної роботи на фронті.

"Мені більше подобаються змішані такі штуки, наприклад, є один клуб, дуже відомий в Києві, який за одні вихідні назбирав більше мільйона гривень донатів на дискотеці, які потратили одразу у військо", — додав військовий.

Козінчук зазначив, що сам під час відпустки відвідав клуб, але пробув там не довго і не танцював з поваги до побратимів. Воїн стверджує, що підтримувати такі вечірки з донатами його легше, ніж самому брати участь в цьому, і наголосив, що клуби мають право на життя, якщо сплачують податки та доомагають ЗСУ.

Нагадаємо, воїн Олексій Герман розповів, що на Бахмутському напрямку, вперше зіткнувся з неповагою до життя воїна та зверхнім ставленням до окремих підрозділів.

Також ми писали, що під Бахмутом точаться жорсткі бої, майже весь район наразі перебуває у вогні. Росіяни продовжують наступати в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки. Українські воїни намагаються відбити штурм загарбників.

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11:53 Ветеранам доступні безкоштовні ліки — як отримати

Оновлено

11:52 В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза для регіонів

11:30 Наловив риби на 400 тисяч гривень — на Одещині викрили браконьєра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:26 На Харківщині було чутно вибухи — внаслідок удару по регіону загинув чоловік

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02:44 Старшокласники будуть вчитися управляти дронами — експерт пояснив, чи треба це

9 березня 2024
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23:04 Військовий розповів, як ставиться до насильницьких методів мобілізації від ТЦК

8 березня 2024
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20:42 У Стамбулі розпочалася спільна пресконференція Зеленського та Ердогана — прямий ефір Новини.LIVE

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18:57 Адвокат розповів, чого не вистачає для якісної мобілізації в Україні

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18:11 Нардеп розповів, якою має бути мобілізація жінок

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