Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

Український захисник, військовий психолог Андрій Козінчук висловив своє ставлення до вечірок цивільних в той час, коли на фронті точаться жорсткі бої. З одного боку, бійці зляться та їх нервують подібні дії, а з іншого боку, воїни усвідомлюють свою важливість і вечірки є доказом, що солдати добре боронять державу, така ж думка і в самого Козінчука.

Про це Андрій Козінчук повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Ставлення військового до вечірок цивільних в тилу

За словами військового, у нього двояке ставлення до розваг у важкий час. Козінчук розповів, що багато військових ображені на таку поведінку цивільних, коли вони сидять в окопі, мовляв "я тут страждаю з усіх сил, воюю, а ви там зажигаєте".

Натомість військовий психолог має інше бачення ситуації. Він каже, що йому подобається така тенденція, тому що це є доказом його успішної роботи на фронті.

"Мені більше подобаються змішані такі штуки, наприклад, є один клуб, дуже відомий в Києві, який за одні вихідні назбирав більше мільйона гривень донатів на дискотеці, які потратили одразу у військо", — додав військовий.

Козінчук зазначив, що сам під час відпустки відвідав клуб, але пробув там не довго і не танцював з поваги до побратимів. Воїн стверджує, що підтримувати такі вечірки з донатами його легше, ніж самому брати участь в цьому, і наголосив, що клуби мають право на життя, якщо сплачують податки та доомагають ЗСУ.

Нагадаємо, воїн Олексій Герман розповів, що на Бахмутському напрямку, вперше зіткнувся з неповагою до життя воїна та зверхнім ставленням до окремих підрозділів.

Також ми писали, що під Бахмутом точаться жорсткі бої, майже весь район наразі перебуває у вогні. Росіяни продовжують наступати в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки. Українські воїни намагаються відбити штурм загарбників.