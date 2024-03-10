Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны

Украинский защитник, военный психолог Андрей Козинчук выразил свое отношение к гражданским вечеринкам в то время, когда на фронте идут жесткие бои. С одной стороны, бойцы злятся и тх нервируют подобные действия, а с другой стороны, воины осознают свою важность и вечеринки являются доказательством, что солдаты хорошо защищают государство, такое же мнение и у самого Козинчука.

Об этом Андрей Козинчук сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Отношение военного к гражданским вечеринкам в тылу

По словам военного, у него двоякое отношение к развлечениям в тяжелое время. Козинчук рассказал, что многие военные обижены на такое поведение гражданских, когда они сидят в окопе, мол "я здесь страдаю изо всех сил, воюю, а вы там зажигаете".

В то же время военный психолог имеет другое видение ситуации. Он говорит, что ему нравится такая тенденция, потому что это доказательство его успешной работы на фронте.

"Мне больше нравятся смешанные такие штуки, например есть один клуб, очень известный в Киеве, который за одни выходные насобирал более миллиона гривен донатов на дискотеке, которые потратили сразу в войско", — добавил военный.

Козинчук отметил, что сам во время отпуска посетил клуб, но пробыл там не долго и не танцевал из уважения к собратьям. Воин утверждает, что поддерживать такие вечеринки с донатами ему легче, чем самому участвовать в этом, и отметил, что клубы имеют право на жизнь, если платят налоги и помогают ВСУ.

Напомним, воин Алексей Герман рассказал, что на Бахмутском направлении впервые столкнулся с неуважением к жизни воина и пренебрежительным отношением к отдельным подразделениям.

Также мы писали, что под Бахмутом продолжаются жесткие бои, почти весь район находится в огне. Россияне продолжают наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки. Украинские воины пытаются отбить штурм захватчиков.