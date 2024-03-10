Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны arrow
Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны

Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны

10 марта 2024 г. 12:11

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:11 Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны

Text

02:44 Старшеклассники будут учиться управлять дронами — эксперт объяснил, нужно ли это

9 марта 2024
Text

23:04 Военный рассказал, как относится к насильственным методам мобилизации от ТЦК

8 марта 2024
Text

20:42 В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

Text

19:24 Почему выборы во время войны неуместны — объяснение адвоката

Text

18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

Text

18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

Text

18:00 Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:37 Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

Text

17:00 Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

Text

12:11 Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны

Text

02:44 Старшеклассники будут учиться управлять дронами — эксперт объяснил, нужно ли это

9 марта 2024
Text

23:04 Военный рассказал, как относится к насильственным методам мобилизации от ТЦК

8 марта 2024
Text

20:42 В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

Text

19:24 Почему выборы во время войны неуместны — объяснение адвоката

Text

18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

Text

18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

Text

18:00 Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:37 Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

Text

17:00 Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Украинский защитник, военный психолог Андрей Козинчук выразил свое отношение к гражданским вечеринкам в то время, когда на фронте идут жесткие бои. С одной стороны, бойцы злятся и тх нервируют подобные действия, а с другой стороны, воины осознают свою важность и вечеринки являются доказательством, что солдаты хорошо защищают государство, такое же мнение и у самого Козинчука.

Об этом Андрей Козинчук сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Отношение военного к гражданским вечеринкам в тылу

По словам военного, у него двоякое отношение к развлечениям в тяжелое время. Козинчук рассказал, что многие военные обижены на такое поведение гражданских, когда они сидят в окопе, мол "я здесь страдаю изо всех сил, воюю, а вы там зажигаете".

В то же время военный психолог имеет другое видение ситуации. Он говорит, что ему нравится такая тенденция, потому что это доказательство его успешной работы на фронте.

"Мне больше нравятся смешанные такие штуки, например есть один клуб, очень известный в Киеве, который за одни выходные насобирал более миллиона гривен донатов на дискотеке, которые потратили сразу в войско", — добавил военный.

Козинчук отметил, что сам во время отпуска посетил клуб, но пробыл там не долго и не танцевал из уважения к собратьям. Воин утверждает, что поддерживать такие вечеринки с донатами ему легче, чем самому участвовать в этом, и отметил, что клубы имеют право на жизнь, если платят налоги и помогают ВСУ.

Напомним, воин Алексей Герман рассказал, что на Бахмутском направлении впервые столкнулся с неуважением к жизни воина и пренебрежительным отношением к отдельным подразделениям.

Также мы писали, что под Бахмутом продолжаются жесткие бои, почти весь район находится в огне. Россияне продолжают наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки. Украинские воины пытаются отбить штурм захватчиков.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

12:23 Кулеба рассказал, что ждет страны Балтии в случае вторжения РФ

Text

12:11 Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны

11:53 Ветеранам доступны бесплатные лекарства — как получить

обновлено:

11:52 В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза для регионов

11:30 Наловил рыбы на 400 тысяч гривен — на Одесчине разоблачили браконьера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:26 На Харьковщине были слышны взрывы — в результате удара по региону погиб мужчина

11:05 Свитолина стартовала на Индиана-Уэллс с победы, Костюк идет дальше

11:04 Финансовое наказание уклонистам — в Раде предлагают альтернативу блокированию счетов

11:00 Россия уже шестые сутки не выводит корабли в Черное море — причины

10:51 Фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Польшей — о каком КПП идет речь

12:23 Кулеба рассказал, что ждет страны Балтии в случае вторжения РФ

11:53 Ветеранам доступны бесплатные лекарства — как получить

обновлено:

11:52 В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза для регионов

11:30 Наловил рыбы на 400 тысяч гривен — на Одесчине разоблачили браконьера

11:26 На Харьковщине были слышны взрывы — в результате удара по региону погиб мужчина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:05 Свитолина стартовала на Индиана-Уэллс с победы, Костюк идет дальше

11:04 Финансовое наказание уклонистам — в Раде предлагают альтернативу блокированию счетов

11:00 Россия уже шестые сутки не выводит корабли в Черное море — причины

10:51 Фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Польшей — о каком КПП идет речь

10:32 Неспокойное утро в России — в регионах вспыхнули нефтебазы и газопроводы

08:00 Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями — знают ли одесситы автора знаменитых строк

06:40 Цены в ломбардах Украины — сколько стоит золото в марте

Эксклюзив

06:36 Юрчишин рассказал о сокращении в министерствах, деле Бигуса и предстоящих выборах — большое интервью

06:31 ТОС-1А Солнцепек — какую огнеметную технику россиян захватили ВСУ

8 марта 2024
Эксклюзив

21:45 Месяц женщин в Соединенных Штатах — как американцы отмечает 8 марта

07:40 Третий год войны — будут ли одесситки отмечать 8 марта

06:40 Новые цены на латунь в Украине — сколько стоят цветные металлы в марте

Эксклюзив

06:36 Реестр по желанию и отмена блокировки счетов — какие изменения готовят в законопроект о мобилизации

06:30 Атаки УАБами — что поможет Украине снизить количество российских ударов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:01 Женщины войны — украинки работают в шахтах вместо мужчин, вставших на защиту страны

Text

12:11 Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны

Text

02:44 Старшеклассники будут учиться управлять дронами — эксперт объяснил, нужно ли это

9 марта 2024
Text

23:04 Военный рассказал, как относится к насильственным методам мобилизации от ТЦК

8 марта 2024
Text

20:42 В Стамбуле началась совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана — прямой эфир Новини.LIVE

Text

19:24 Почему выборы во время войны неуместны — объяснение адвоката

Text

18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

Text

18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

Text

18:00 Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:37 Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

Text

17:00 Международный день женщин — что о празднике думают украинцы