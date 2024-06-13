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Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

13 червня 2024 р. 20:52

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Військовий аналітик Денис Попович допускає, що на саміті G7 не буде обговорюватися питання передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Натомість говоритимуть про європейський аналог — SAMP/T, які так само ефективно збивають повітряні цілі.

Таку думку Попович висловив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 13 червня. 

G7 не дасть Україні Patriot

"Думаю, що з італійськими представниками говорили не про Patriot. Йшлося про SAMP/T, це такий своєрідний аналог Patriot. Звичайна логіка дозволяє мені зробити такий висновок", — зазначив експерт.

Попович зазначив, що дані зенітні системи є так само ефективні, як і американські Patriot.

"SAMP/T — це зенітно-ракетний комплекс, розроблений Франціє та Італією. Він також здатен збивати балістичні та авіабалістичні цілі, на кшталт "Іскандерів" і "Кинджалів", якими зараз б'ють по території України", — пояснив аналітик.

Попович також нагадав, що на сьогоднішній день Україна має слабку протиповітряну оборону, яку треба постійно підсилювати.

"Нам зараз потрібна протиповітряна оборона. Ворог бачить, що в нас є незахищені місця і б'є по них", — резюмував Попович.

Раніше ми повідомляли, що в Італії у четвер, 13 червня, розпочинається Саміт G7. На міжнародній зустрічі також пролунає питання підтримки України у війні з Росією.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що на італійському саміті Україна отримає гарантії безпеки від США та Японії.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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