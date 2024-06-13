Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

Військовий аналітик Денис Попович допускає, що на саміті G7 не буде обговорюватися питання передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Натомість говоритимуть про європейський аналог — SAMP/T, які так само ефективно збивають повітряні цілі.

Таку думку Попович висловив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 13 червня.

G7 не дасть Україні Patriot

"Думаю, що з італійськими представниками говорили не про Patriot. Йшлося про SAMP/T, це такий своєрідний аналог Patriot. Звичайна логіка дозволяє мені зробити такий висновок", — зазначив експерт.

Попович зазначив, що дані зенітні системи є так само ефективні, як і американські Patriot.

"SAMP/T — це зенітно-ракетний комплекс, розроблений Франціє та Італією. Він також здатен збивати балістичні та авіабалістичні цілі, на кшталт "Іскандерів" і "Кинджалів", якими зараз б'ють по території України", — пояснив аналітик.

Попович також нагадав, що на сьогоднішній день Україна має слабку протиповітряну оборону, яку треба постійно підсилювати.

"Нам зараз потрібна протиповітряна оборона. Ворог бачить, що в нас є незахищені місця і б'є по них", — резюмував Попович.

Раніше ми повідомляли, що в Італії у четвер, 13 червня, розпочинається Саміт G7. На міжнародній зустрічі також пролунає питання підтримки України у війні з Росією.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що на італійському саміті Україна отримає гарантії безпеки від США та Японії.