Военный эксперт объяснил, какие средства ПВО Украине может передать на G7

Военный аналитик Денис Попович допускает, что на саммите G7 не будет обсуждаться вопрос передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Вместо этого будут говорить о европейском аналоге — SAMP/T, которые так же эффективно сбивают воздушные цели.

Такую мысль Попович выразил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 13 июня.

G7 не даст Украине Patriot

"Думаю, что с итальянскими представителями говорили не о Patriot. Речь шла о SAMP/T, это такой своеобразный аналог Patriot. Обычная логика позволяет мне сделать такой вывод", — отметил эксперт.

Попович отметил, что данные зенитные системы так же эффективны, как и американские Patriot.

"SAMP/T — это зенитно-ракетный комплекс, разработанный Францией и Италией. Он также способен сбивать баллистические и авиабаллистические цели, вроде "Искандеров" и "Кинжалов", которыми сейчас бьют по территории Украины", — пояснил аналитик.

Попович также напомнил, что на сегодняшний день у Украины слабая противовоздушная оборона, которую нужно постоянно усиливать.

"Нам сейчас нужна противовоздушная оборона. Враг видит, что у нас есть незащищенные места и бьет по ним", — резюмировал Попович.

Ранее мы сообщали, что в Италии в четверг, 13 июня, начинается Саммит G7. На международной встрече прозвучит вопрос поддержки Украины в войне с Россией.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что на итальянском саммите Украина получит гарантии безопасности от США и Японии.