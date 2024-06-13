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Военный эксперт объяснил, какие средства ПВО Украине может передать на G7

Военный эксперт объяснил, какие средства ПВО Украине может передать на G7

13 июня 2024 г. 20:52

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17:51 Зеленский в Саудовской Аравии, гарантии безопасности от США и переход на юань в РФ – эфир Вечер.LIVE

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17:09 Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

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Военный аналитик Денис Попович допускает, что на саммите G7 не будет обсуждаться вопрос передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Вместо этого будут говорить о европейском аналоге — SAMP/T, которые так же эффективно сбивают воздушные цели.

Такую мысль Попович выразил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 13 июня.

G7 не даст Украине Patriot

"Думаю, что с итальянскими представителями говорили не о Patriot. Речь шла о SAMP/T, это такой своеобразный аналог Patriot. Обычная логика позволяет мне сделать такой вывод", — отметил эксперт.

Попович отметил, что данные зенитные системы так же эффективны, как и американские Patriot.

"SAMP/T — это зенитно-ракетный комплекс, разработанный Францией и Италией. Он также способен сбивать баллистические и авиабаллистические цели, вроде "Искандеров" и "Кинжалов", которыми сейчас бьют по территории Украины", — пояснил аналитик.

Попович также напомнил, что на сегодняшний день у Украины слабая противовоздушная оборона, которую нужно постоянно усиливать.

"Нам сейчас нужна противовоздушная оборона. Враг видит, что у нас есть незащищенные места и бьет по ним", — резюмировал Попович.

Ранее мы сообщали, что в Италии в четверг, 13 июня, начинается Саммит G7. На международной встрече прозвучит вопрос поддержки Украины в войне с Россией.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что на итальянском саммите Украина получит гарантии безопасности от США и Японии.

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