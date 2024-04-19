Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

Військовий аналітик Денис Попович розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні. За його словами, є багато нюансів не лише в політичній площині.

Про це Денис Попович сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 19 квітня.

Виготовлення зброї в Україні

"Це складне виробництво насправді, це ж не арбалет, не лук зі стрілами", — зазначив Попович.

За його словами, в Україні була проблема виготовлення стволів 155-мм. Це високотехнологічне виробництво, яке вимагає великої точності та ефектного виробництва.

"Коли почалося вторгнення, частину підприємств вивезли і потрібно було якимось чином їх розмістити, потрібно було їх якимось чином організувати, в тому числі на теренах держав Євросоюзу і відпрацювати", — каже військовий аналітик.

Він наголосив, що найголовніше, що це сталося. Наразі існує навіть декілька модифікацій, яких раніше не було.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів щоденний звіт про безпекову ситуацію. За його словами, протягом квітня українська промисловість уперше виготовила десять самохідних артилерійських установок "Богдана".

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров ознайомились з новими зразками озброєння та військової техніки, які виготовили українці. Крім того, вони особисто все випробували.