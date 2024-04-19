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Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

19 квітня 2024 р. 15:16

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11:10 Російське озброєння на території Криму — Плетенчук про можливість ураження

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08:00 Зеленський провів селектор з військовим керівництвом — ефір Новини.LIVE

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00:47 Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

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Військовий аналітик Денис Попович розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні. За його словами, є багато нюансів не лише в політичній площині.

Про це Денис Попович сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 19 квітня.

Виготовлення зброї в Україні

"Це складне виробництво насправді, це ж не арбалет, не лук зі стрілами", — зазначив Попович.

За його словами, в Україні була проблема виготовлення стволів 155-мм. Це високотехнологічне виробництво, яке вимагає великої точності та ефектного виробництва.

"Коли почалося вторгнення, частину підприємств вивезли і потрібно було якимось чином їх розмістити, потрібно було їх якимось чином організувати, в тому числі на теренах держав Євросоюзу і відпрацювати", — каже військовий аналітик.

Він наголосив, що найголовніше, що це сталося. Наразі існує навіть декілька модифікацій, яких раніше не було. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів щоденний звіт про безпекову ситуацію. За його словами, протягом квітня українська промисловість уперше виготовила десять самохідних артилерійських установок "Богдана".

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров ознайомились з новими зразками озброєння та військової техніки, які виготовили українці. Крім того, вони особисто все випробували.

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15:35 Країни G7 перенесли розгляд питання передачі Україні російських активів

15:31 Тренер Жирони повідомив, чи зіграє Циганков у наступному матчі

15:20 Відстрочка від армії за хабар — на Одещині викрили посадовицю центру психічного здоров’я

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:16 Військовий аналітик розповів, чому раніше не виробляли зброю в Україні

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13:52 У Повітряних силах заявили, що Україна показала здатність збивати бомбардувальники РФ

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11:36 Український аналог Mavic — військовий аналітик розповів про переваги

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