Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

Военный аналитик Денис Попович рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине. По его словам, есть много нюансов не только в политической плоскости.

Об этом Денис Попович сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 19 апреля.

Изготовление оружия в Украине

"Это сложное производство на самом деле, это ведь не арбалет, не лук со стрелами", — отметил Попович.

По его словам, в Украине была проблема изготовления стволов 155-мм. Это высокотехнологичное производство, требующее большой точности и эффектного производства.

"Когда началось вторжение, часть предприятий вывезли и нужно было каким-то образом их разместить, нужно было их как-то организовать, в том числе на территории государств Евросоюза и отработать", — говорит военный аналитик.

Он подчеркнул, что самое главное, что это произошло. В настоящее время существует даже несколько модификаций, которых раньше не было.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный отчет о ситуации с безопасностью. По его словам, в течение апреля украинская промышленность впервые произвела десять самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров ознакомились с новыми образцами вооружения и военной техники, изготовленными украинцами. Кроме того, они лично все испытали.