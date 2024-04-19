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Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

19 апреля 2024 г. 15:16

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15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

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11:36 Украинский аналог Mavic — военный аналитик рассказал о преимуществах

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11:10 Российское вооружение на территории Крыма — Плетенчук о возможности поражения

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08:00 Зеленский провел селектор с военным руководством — эфир Новини.LIVE

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00:47 Хлеба и зрелищ — Комаровский рассказал, почему общество любит конфликты

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Военный аналитик Денис Попович рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине. По его словам, есть много нюансов не только в политической плоскости.

Об этом Денис Попович сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 19 апреля.

Изготовление оружия в Украине

"Это сложное производство на самом деле, это ведь не арбалет, не лук со стрелами", — отметил Попович.

По его словам, в Украине была проблема изготовления стволов 155-мм. Это высокотехнологичное производство, требующее большой точности и эффектного производства.

"Когда началось вторжение, часть предприятий вывезли и нужно было каким-то образом их разместить, нужно было их как-то организовать, в том числе на территории государств Евросоюза и отработать", — говорит военный аналитик.

Он подчеркнул, что самое главное, что это произошло. В настоящее время существует даже несколько модификаций, которых раньше не было.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный отчет о ситуации с безопасностью. По его словам, в течение апреля украинская промышленность впервые произвела десять самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров ознакомились с новыми образцами вооружения и военной техники, изготовленными украинцами. Кроме того, они лично все испытали.

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15:35 Страны G7 перенесли рассмотрение вопроса передачи Украине российских активов

15:31 Тренер Жироны сообщил, сыграет ли Цыганков в следующем матче

15:20 Отсрочка от армии за взятку — на Одесчине разоблачили чиновницу центра психического здоровья

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:43 Нардепка раскритиковала законопроект о мобилизации из-за отсутствия ротаций

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15:16 Военный аналитик рассказал, почему раньше не производили оружие в Украине

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13:52 В Воздушных силах заявили, что Украина показала способность сбивать бомбардировщики РФ

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11:36 Украинский аналог Mavic — военный аналитик рассказал о преимуществах

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11:10 Российское вооружение на территории Крыма — Плетенчук о возможности поражения

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