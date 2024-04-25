Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

Гість студії Вечір.LIVE — журналіст Ігор Яковенко. Тема ефіру — військова допомога Україні, ймовірний зрив Саміту миру та нелегітимність влади президента Росії Володимира Путіна.
Подивитись ефір можна о 21:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Ігорем Яковенком
Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:
- допомога Україні від США;
- арешт заступника Шойгу Тимура Іванова;
- плани Росії зірвати Саміт миру;
- рішення Європарламенту щодо визнання Путіна нелегітимним.
Нагадаємо, раніше Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом Росії.
Водночас в Росії було заарештовано заступника міністра оборони Сергія Шойгу Тимура Іванова, якого підозрюють у корупції, а згодом висунули звинувачення у державній зраді.