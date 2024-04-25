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Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

25 квітня 2024 р. 21:00

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21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

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19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

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18:30Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

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15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

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14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

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12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

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12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

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11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

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21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Критичний стан енергетики та чи буде блекаут влітку — ефір Новини.LIVE

Text

15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

Text

14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

Text

14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

Text

12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

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11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

Гість студії Вечір.LIVE — журналіст Ігор Яковенко. Тема ефіру — військова допомога Україні, ймовірний зрив Саміту миру та нелегітимність влади президента Росії Володимира Путіна.

Подивитись ефір можна о 21:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Ігорем Яковенком

Дискусійні теми з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

  • допомога Україні від США;
  • арешт заступника Шойгу Тимура Іванова;
  • плани Росії зірвати Саміт миру;
  • рішення Європарламенту щодо визнання Путіна нелегітимним.

Нагадаємо, раніше Європарламент визнав Путіна нелегітимним президентом Росії.

Водночас в Росії було заарештовано заступника міністра оборони Сергія Шойгу Тимура Іванова, якого підозрюють у корупції, а згодом висунули звинувачення у державній зраді

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