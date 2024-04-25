Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Гость студии Вечір.LIVE — журналист Игорь Яковенко. Тема эфира — военная помощь Украине, вероятный срыв Саммита мира и нелегитимность власти президента России Владимира Путина.
Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Игорем Яковенко
Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:
- помощь Украине от США;
- арест заместителя Шойгу Тимура Иванова;
- планы России сорвать Саммит мира;
- решение Европарламента о признании Путина нелегитимным.
Напомним, ранее Европарламент признал Путина нелегитимным президентом России.
В то же время в России был арестован заместитель министра обороны Сергея Шойгу Тимур Иванов, подозреваемый в коррупции, а впоследствии ему предъявили обвинения в государственной измене.