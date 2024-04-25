Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Гость студии Вечір.LIVE — журналист Игорь Яковенко. Тема эфира — военная помощь Украине, вероятный срыв Саммита мира и нелегитимность власти президента России Владимира Путина.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Игорем Яковенко

Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:

помощь Украине от США;

арест заместителя Шойгу Тимура Иванова;

планы России сорвать Саммит мира;

решение Европарламента о признании Путина нелегитимным.

Напомним, ранее Европарламент признал Путина нелегитимным президентом России.

В то же время в России был арестован заместитель министра обороны Сергея Шойгу Тимур Иванов, подозреваемый в коррупции, а впоследствии ему предъявили обвинения в государственной измене.