Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE arrow
Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

25 апреля 2024 г. 21:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Text

18:30Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

Text

15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

Text

14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

Text

12:42 Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

Text

12:03 Ночной удар по Смеле на Черкасщине — спикер ВС Евлаш рассказал о последствиях

Text

11:42 Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине

Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

Text

15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

Text

14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

Text

12:42 Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

Text

12:03 Ночной удар по Смеле на Черкасщине — спикер ВС Евлаш рассказал о последствиях

Text

11:42 Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине

Гость студии Вечір.LIVE — журналист Игорь Яковенко. Тема эфира — военная помощь Украине, вероятный срыв Саммита мира и нелегитимность власти президента России Владимира Путина.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Игорем Яковенко

Дискуссионные темы с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • помощь Украине от США;
  • арест заместителя Шойгу Тимура Иванова;
  • планы России сорвать Саммит мира;
  • решение Европарламента о признании Путина нелегитимным.

Напомним, ранее Европарламент признал Путина нелегитимным президентом России.

В то же время в России был арестован заместитель министра обороны Сергея Шойгу Тимур Иванов, подозреваемый в коррупции, а впоследствии ему предъявили обвинения в государственной измене.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

21:24 В Минобороны ответили, будут ли ТЦК вручать военнообязанным повестки за границей

21:18 CША готовят пакет санкций против Ирана — в списке перевозчик "шахедов"

21:14 Alyona alyona и Jerry Heil отправились на Евровидение с благотворительной миссией — что известно

21:08 В КГГА рассказали, планируют ли демонтаж бывшей Арки дружбы народов

Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

20:59 Россия держит гражданских украинцев в заложниках и пытает их, — Кулеба об отчете миссии ОБСЕ

20:58 Синоптики рассказали, где в Украине завтра будет самая теплая погода

20:55 С декором и украинской символикой — какая стоимость веточок вербы во Львове

20:54 О чем будут говорить на завтрашнем заседании Рамштайна — вечернее обращение Зеленского

20:39 Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить

21:24 В Минобороны ответили, будут ли ТЦК вручать военнообязанным повестки за границей

21:18 CША готовят пакет санкций против Ирана — в списке перевозчик "шахедов"

21:14 Alyona alyona и Jerry Heil отправились на Евровидение с благотворительной миссией — что известно

21:08 В КГГА рассказали, планируют ли демонтаж бывшей Арки дружбы народов

Новость с фото

20:59 Россия держит гражданских украинцев в заложниках и пытает их, — Кулеба об отчете миссии ОБСЕ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:58 Синоптики рассказали, где в Украине завтра будет самая теплая погода

20:55 С декором и украинской символикой — какая стоимость веточок вербы во Львове

20:54 О чем будут говорить на завтрашнем заседании Рамштайна — вечернее обращение Зеленского

20:39 Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить

20:09 Сольский объяснил, почему решил подать в отставку

Эксклюзив

19:00 Усиленная мобилизация — одесский юрист рассказал, кто в зоне риска

05:57 Украина получит ATACMS, но какие — известны характеристики ракет

Эксклюзив

05:41 Бывший пехотинец США, а ныне доброволец в ВСУ, приехал в Вашингтон требовать помощи Украине

24 апреля 2024

18:06 Проснулись от взрывов и почти остались без домов — последствия атаки на Одессу

06:40 Цены на металлолом в конце апреля — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце апреля

05:57 Как новый пакет помощи США повлияет на войну в Украине

23 апреля 2024

16:45 Уничтоженные квартиры и судьбы — как одесситы пережили ночную атаку на город

10:50 Одесса будет помнить — два года со дня трагедии в ЖК "Тирас"

Эксклюзив

06:52 Продаж мало, а количество "недостроев" растет — что будет с ценами на жилье в Украине

Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Критический стан энергетики и будет ли блэкаут летом — эфир Новини.LIVE

Text

15:49 Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

Text

14:56 Кучеренко объяснил, почему некоторые нардепы требуют отставки Сольского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:36 Действительно ли РФ захватила Очеретино в Донецкой области — ответ Волошина

Text

14:08 Ситуация в Часовом Яру — спикер ОСУВ Хортица Волошин ответил, есть ли там армия РФ

Text

12:42 Вероятность высокая — нардеп рассказал, когда в Украине могут повысить тарифы на электричество

Text

12:03 Ночной удар по Смеле на Черкасщине — спикер ВС Евлаш рассказал о последствиях

Text

11:42 Судьба TikTok и Telegram — нардеп рассказала, будут ли блокировать соцсети в Украине