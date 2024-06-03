Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE

У Німеччині прийняли законопроєкт про внесення змін до закону про кваліфікацію професійних водіїв. Також у німецьких школах можуть запровадити вивчення української, як другої іноземної.

Про це і не тільки розповіла кореспондентка Дар’я Нефьодова в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 3 червня.

Останні новини з Німеччини

Кореспондент Новини.LIVE Дар’я Нефьодова поділилася останніми новинами з Німеччини у прямому ефірі Вечір.LIVE. Вона розповіла, про:

Німецьку військову підтримку надану Україні;

Законодавчі зміни, які спрощують процес обміну водійських прав для українців;

Благодійну акцію для допомоги Україні;

Освітні інновації, зокрема введення української мови як другої іноземної в німецьких школах.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина виділить 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив надання Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Раніше таку інформацію поширювали німецькі медіа.