Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE arrow
Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE

Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE

03 червня 2024 р. 20:48

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:48 Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE

Text

17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

Text

11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

Text

08:00 Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

2 червня 2024
Text

21:18 Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

Text

18:49 Генпрокурор розповів про злочини окупантів щодо українських дітей

Text

13:22 Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

20:48 Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE

Text

17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

Text

11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

Text

08:00 Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

2 червня 2024
Text

21:18 Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

Text

18:49 Генпрокурор розповів про злочини окупантів щодо українських дітей

Text

13:22 Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

У Німеччині прийняли законопроєкт про внесення змін до закону про кваліфікацію професійних водіїв. Також у німецьких школах можуть запровадити вивчення української, як другої іноземної.

Про це і не тільки розповіла кореспондентка Дар’я Нефьодова в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 3 червня.

Останні новини з Німеччини

Кореспондент Новини.LIVE Дар’я Нефьодова поділилася останніми новинами з Німеччини у прямому ефірі Вечір.LIVE. Вона розповіла, про:

  • Німецьку військову підтримку надану Україні;
  • Законодавчі зміни, які спрощують процес обміну водійських прав для українців;
  • Благодійну акцію для допомоги Україні;
  • Освітні інновації, зокрема введення української мови як другої іноземної в німецьких школах.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина виділить 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив надання Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Раніше таку інформацію поширювали німецькі медіа. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:07 Прикордонники показали, як ліквідували окупанта, якого покинули побратими

21:02 Кулеба пояснив, чому НАТО не поспішає приймати Україну

21:02 Спека до +33, але із сюрпризами — синоптики поділилися прогнозом погоди на завтра

21:02 Український історик розповів, чому чоловіки бояться мобілізації і що з цим робити

Text

20:48 Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:46 На Бєлгородщині горів склад з боєприпасами — поранені російські військові

20:40 Стартові склади на матч Німеччина — Україна

20:31 У Києві діятимуть найжорсткіші відключення світла — в чому причина

20:29 Які країни найбільше виступають за підтримку українців — опитування IRC

20:15 Росія фінансувала ультраправих політиків ЄС — про які суми йдеться

21:07 Прикордонники показали, як ліквідували окупанта, якого покинули побратими

21:02 Кулеба пояснив, чому НАТО не поспішає приймати Україну

21:02 Спека до +33, але із сюрпризами — синоптики поділилися прогнозом погоди на завтра

21:02 Український історик розповів, чому чоловіки бояться мобілізації і що з цим робити

20:46 На Бєлгородщині горів склад з боєприпасами — поранені російські військові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:40 Стартові склади на матч Німеччина — Україна

20:31 У Києві діятимуть найжорсткіші відключення світла — в чому причина

20:29 Які країни найбільше виступають за підтримку українців — опитування IRC

20:15 Росія фінансувала ультраправих політиків ЄС — про які суми йдеться

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

16:30 Одесити про мобілізацію — якою вона має бути в Україні

Ексклюзив

06:06 Зростання цін на АЗС вже з літа: скільки коштуватиме пальне та коли чекати дефіцит

31 травня 2024

21:10 Закон про мобілізацію — усі нюанси, які потрібно знати військовозобовʼязаним

19:36 Мобілізація, підвищення тарифів та нові пенсії — що зміниться для українців з 1 червня

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

15:00 Новий тариф на електрику — ставлення одеситів до підвищення цін

07:54 Полуниця за 100, а черешня вдвічі більше — вартість сезонних овочів на одеському ринку

30 травня 2024
Ексклюзив

15:00 Як потрапити в "Азов" сьогодні — оновлено перелік вимог та професій

05:13 Сезон фруктів та ягід у Львові відкрито — актуальні ціни на ринку

29 травня 2024

13:44 Porsche представила першу гібридну версію свого культового спорткара — скільки він коштує

Text

20:48 Військова допомога та благодійна акція на підтримку України у Німеччині — ефір Новини.LIVE

Text

17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

Text

11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

Text

08:00 Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

2 червня 2024
Text

21:18 Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

Text

18:49 Генпрокурор розповів про злочини окупантів щодо українських дітей

Text

13:22 Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів