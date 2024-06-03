Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

В Германии приняли законопроект о внесении изменений в закон о квалификации профессиональных водителей. Также в немецких школах могут ввести изучение украинского, как второго иностранного.

Об этом и не только рассказала корреспондентка Дарья Нефедова в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 3 июня.

Последние новости из Германии

Корреспондент Новини.LIVE Дарья Нефедова поделилась последними новостями из Германии в прямом эфире Вечер.LIVE. Она рассказала, о:

Немецкую военную поддержку оказана Украине;

Законодательные изменения, упрощающие процесс обмена водительских прав для украинцев;

Благотворительную акцию для помощи Украине;

Образовательные инновации, в частности, введение украинского языка как второго иностранного в немецких школах.

Напомним, что министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия выделит 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил предоставление Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Ранее подобную информацию распространяли немецкие медиа.