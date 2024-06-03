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Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

3 июня 2024 г. 20:48

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20:48 Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

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17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

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12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

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11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

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10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

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08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

2 июня 2024
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21:18 Зеленский отреагировал на предложение Трампа "уступить" оккупированным территориям

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18:49 Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

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13:22 Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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20:48 Военная помощь и благотворительная акция в поддержку Украины в Германии — эфир Новини.LIVE

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17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

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12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

Text

11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

Text

08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

2 июня 2024
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21:18 Зеленский отреагировал на предложение Трампа "уступить" оккупированным территориям

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18:49 Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

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13:22 Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

В Германии приняли законопроект о внесении изменений в закон о квалификации профессиональных водителей. Также в немецких школах могут ввести изучение украинского, как второго иностранного.

Об этом и не только рассказала корреспондентка Дарья Нефедова в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 3 июня.

Последние новости из Германии

Корреспондент Новини.LIVE Дарья Нефедова поделилась последними новостями из Германии в прямом эфире Вечер.LIVE. Она рассказала, о:

  • Немецкую военную поддержку оказана Украине;
  • Законодательные изменения, упрощающие процесс обмена водительских прав для украинцев;
  • Благотворительную акцию для помощи Украине;
  • Образовательные инновации, в частности, введение украинского языка как второго иностранного в немецких школах.

Напомним, что министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия выделит 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил предоставление Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Ранее подобную информацию распространяли немецкие медиа.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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