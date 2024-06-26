Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE arrow
Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

26 червня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

Text

02:19 Соціолог Шульга пояснив, чим обернеться для України обрання Рютте генсеком НАТО

Text

00:19 У 2030 році до ЄС приєднаються не тільки Україна і Молдова — експерт

25 червня 2024
Text

23:37 Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

Text

21:04 Гончаренко розповів, що трапиться, якщо Тищенка відправлять в СІЗО

Text

19:45 Кучеренко пояснив, у чому полягає користь міжнародного обміну електроенергією

Text

17:50 Суд над Тищенком та причина аварії на синій гілці метро Києва — етер Вечір.LIVE

Text

15:14 У ДПСУ повідомили про успішне відбиття атаки ворога на Сіверському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

Text

12:01 Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

08:00 Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

Text

02:19 Соціолог Шульга пояснив, чим обернеться для України обрання Рютте генсеком НАТО

Text

00:19 У 2030 році до ЄС приєднаються не тільки Україна і Молдова — експерт

25 червня 2024
Text

23:37 Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

Text

21:04 Гончаренко розповів, що трапиться, якщо Тищенка відправлять в СІЗО

Text

19:45 Кучеренко пояснив, у чому полягає користь міжнародного обміну електроенергією

Text

17:50 Суд над Тищенком та причина аварії на синій гілці метро Києва — етер Вечір.LIVE

Text

15:14 У ДПСУ повідомили про успішне відбиття атаки ворога на Сіверському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

Text

12:01 Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE ведучі разом із експертами та аналітиками обговорять повернення 90 захисників з полону та про плани щодо збільшення відключень світла в Україні. Також поговорять про війська КНДР на території нашої Країни і про реакцію Байдена на плани Кремля. Не забули і про нардепа Тищенка — присутні з'ясують, що ж буде далі після домашнього арешті та як він проходитиме.

Дивіться ефір о  8:00 ранку на Новини.LIVE у середу, 26 червня.

Про що ефір

Сьогодні, 18 червня, в ефірі Новини.LIVE запрошені гості та наші ведучі обговорять арешт Миколи Тищенка та повернення 90 полонених до дому. Проаналізують графіки відключення світла і спробують дізнатися, як довго вони триватимуть.

Також ви почуєте експертні думки про  інформацію щодо перебування військ КНДР в Україні та про те, як у Байдена відреагували на плани Кремля.

Відомо, що прессекретар Пентагона генерал-майор Пет Райдер повідомив про це, адже посилення військового союзу між Пхеньяном і Москвою дало привід для чуток про те, що Росія потенційно може попросити КНДР виділити свої війська для допомоги у війні проти України. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Нардеп, Секретар Комітету ВР з питань інтеграції до ЄС Валентин Наливайченко;
  • нардеп, "Слуга народу" Вадим Галайчук;
  • економіст, фінансист Олександр Савченко.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін вперше поговорив телефоном з новим міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим. 

Раніше ми писали, що адміністрація Джо Байдена може зняти обмеження щодо присутності американських військових підрядників в Україні. Це може забезпечити українським силам змогу обслуговувати та ремонтувати поставлену США військову техніку.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:38 Приватизація двох готелів у Києві — як взяти участь в аукціоні

08:26 Продовжили боротьбу попри влучання у машину дрона росіян — відео бою танкістів на Харківщині

08:01 Пільги на комуналку — частина громадян отримає 100% знижку

08:01 У Міноборони повідомили, скільки чоловіків можно було б мобілізувати просто зараз

08:00 В Раді розглядають можливість перетворення ТЦК на цивільну структуру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

07:01 Хто має право на відстрочку від мобілізації з 1 липня — повний перелік категорій

Ексклюзив

06:48 Експерт розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла

06:42 Черги на кордоні України — на одному з КП Польщі затор з десятків легкових авто

06:40 Ціни на алюміній наприкінці червня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

08:38 Приватизація двох готелів у Києві — як взяти участь в аукціоні

08:26 Продовжили боротьбу попри влучання у машину дрона росіян — відео бою танкістів на Харківщині

08:01 Пільги на комуналку — частина громадян отримає 100% знижку

08:01 У Міноборони повідомили, скільки чоловіків можно було б мобілізувати просто зараз

08:00 В Раді розглядають можливість перетворення ТЦК на цивільну структуру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 Хто має право на відстрочку від мобілізації з 1 липня — повний перелік категорій

Ексклюзив

06:48 Експерт розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла

06:42 Черги на кордоні України — на одному з КП Польщі затор з десятків легкових авто

06:40 Ціни на алюміній наприкінці червня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

06:30 В Україні стрімко падають ціни на ячмінь — скільки коштують зернові наприкінці червня

06:40 Ціни на алюміній наприкінці червня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

05:53 Що відбувається на ринку праці в Україні у червні — де фінансистам платять по 200 тисяч гривень

25 червня 2024

19:17 Відпочинок в одеській Аркадії — кому він по кишені

06:40 Скільки коштує мідь наприкінці червня — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з відео

06:36 Ціна життя — $500 на місяць — три варіанти економічного бронювання в Україні

05:53 Ринок праці в Україні у червні — де в автомобільній сфері платять найбільші зарплати

24 червня 2024

20:18 Тотальна економія — як в Одесі готуються до блекаутів звичайні люди

Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

05:53 Ринок праці в Україні у червні — де у сільському господарстві платять найбільші зарплати

23 червня 2024

06:36 Пільга для військових, на яку немає грошей — як насправді отримати квартиру

Text

08:00 Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

Text

02:19 Соціолог Шульга пояснив, чим обернеться для України обрання Рютте генсеком НАТО

Text

00:19 У 2030 році до ЄС приєднаються не тільки Україна і Молдова — експерт

25 червня 2024
Text

23:37 Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

Text

21:04 Гончаренко розповів, що трапиться, якщо Тищенка відправлять в СІЗО

Text

19:45 Кучеренко пояснив, у чому полягає користь міжнародного обміну електроенергією

Text

17:50 Суд над Тищенком та причина аварії на синій гілці метро Києва — етер Вечір.LIVE

Text

15:14 У ДПСУ повідомили про успішне відбиття атаки ворога на Сіверському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Новий "хлопок" у РФ та обшуки у Тищенка, — ефір День.LIVE

Text

12:01 Єдина країна, яка змінює правила під час вступної кампанії — експерт розкритикував дії МОН