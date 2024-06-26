Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE ведучі разом із експертами та аналітиками обговорять повернення 90 захисників з полону та про плани щодо збільшення відключень світла в Україні. Також поговорять про війська КНДР на території нашої Країни і про реакцію Байдена на плани Кремля. Не забули і про нардепа Тищенка — присутні з'ясують, що ж буде далі після домашнього арешті та як він проходитиме.

Дивіться ефір о 8:00 ранку на Новини.LIVE у середу, 26 червня.

Про що ефір

Сьогодні, 18 червня, в ефірі Новини.LIVE запрошені гості та наші ведучі обговорять арешт Миколи Тищенка та повернення 90 полонених до дому. Проаналізують графіки відключення світла і спробують дізнатися, як довго вони триватимуть.

Також ви почуєте експертні думки про інформацію щодо перебування військ КНДР в Україні та про те, як у Байдена відреагували на плани Кремля.

Відомо, що прессекретар Пентагона генерал-майор Пет Райдер повідомив про це, адже посилення військового союзу між Пхеньяном і Москвою дало привід для чуток про те, що Росія потенційно може попросити КНДР виділити свої війська для допомоги у війні проти України.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Нардеп, Секретар Комітету ВР з питань інтеграції до ЄС Валентин Наливайченко;

нардеп, "Слуга народу" Вадим Галайчук;

економіст, фінансист Олександр Савченко.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін вперше поговорив телефоном з новим міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим.

Раніше ми писали, що адміністрація Джо Байдена може зняти обмеження щодо присутності американських військових підрядників в Україні. Це може забезпечити українським силам змогу обслуговувати та ремонтувати поставлену США військову техніку.