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Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

26 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

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21:04 Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

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19:45 Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией

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17:50 Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

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15:14 В ГПСУ сообщили об успешном отражении атаки врага на Северском направлении

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13:16 Новый "хлопок" в РФ и обыски у Тищенко, — эфир День.LIVE

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12:01 Единственная страна, меняющая правила во время вступительной кампании — эксперт раскритиковал МОН

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

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02:19 Социолог Шульга объяснил, чем обернется для Украины избрание Рютте генсеком НАТО

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21:04 Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

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19:45 Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией

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17:50 Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

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15:14 В ГПСУ сообщили об успешном отражении атаки врага на Северском направлении

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Сегодня в эфире Ранок.LIVE ведущие вместе с экспертами и аналитиками обсудят возвращение 90 защитников из плена и планы по увеличению отключений света в Украине. Также поговорят о войсках КНДР на территории нашей страны и о реакции Байдена на планы Кремля. Не забыли и о нардепе Тищенко — присутствующие выяснят, что будет дальше после домашнего ареста и как он будет проходить.

Смотрите эфир в 8:00 утра на Новини.Live в среду, 26 июня.

О чем эфир

Сегодня, 18 июня, в эфире Новини.LIVE приглашенные гости и наши ведущие обсудят арест Николая Тищенко и возвращение 90 пленных домой. Проанализируют графики отключения света и попытаются узнать, как долго они продлятся.

Также вы услышите экспертные мнения об информации о нахождении войск КНДР в Украине и о том, как у Байдена отреагировали на планы Кремля.

Известно, что пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщил об этом, ведь усиление военного союза между Пхеньяном и Москвой дало повод для слухов о том, что Россия потенциально может попросить КНДР выделить свои войска для помощи в войне против Украины.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Нардеп, секретарь Комитета ВР по вопросам интеграции в ЕС Валентин Наливайченко;
  • нардеп, "Слуга народа" Вадим Галайчук;
  • экономист, финансист Александр Савченко.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Ранее мы писали, что администрация Джо Байдена может снять ограничения по поводу присутствия американских военных подрядчиков в Украине. Это может обеспечить украинским силам возможность обслуживать и ремонтировать поставленную военную технику США.

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