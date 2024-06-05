Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

Ізраїль має прийняти рішення стосовно припинення вогню в Газі заради звільнення заручників, однак є певні умови. Тим часом на півночі країни продовжують ширитись масштабні пожежі — усе через обстріли з території Лівана.
Про це та інше розповів в етері Вечір.LIVE ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер.
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В етері Вечір.LIVE Сергій Ауслендер розповів про наступне:
- Чому ХАМАС та Ізраїль не можуть дійти згоди щодо домовленостей про припинення вогню?
- На премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньяху тиснуть одночасно стосовно звільнення заручників та продовження війни до останнього.
- ХАМАС вимагає від США письмових гарантій, що Ізраїль не відновить бойові дії.
- На півночі Ізраїля продовжують ширитись масштабні лісові пожежі внаслідок обстрілів Хезболли.
- Хезболла розширює географію обстрілів півночі Ізраїля — долітає до околиць Хайфи.
- Іран заявив, що у випадку повномасштабної війни Ізраїля з Хезболлою, він не лишатиметься осторонь.
Нагадаємо, ізраїльська армія просунулась до центру Рафаху в Секторі Гази.
Тим часом уряд Словенії схвалив пропозицію визнати Палестинську державу, далі рішення за парламентом країни.