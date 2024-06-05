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Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

05 червня 2024 р. 16:05

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16:16 Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

Text

16:05 Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

Text

13:57 Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

Text

12:57 Протести на кордоні — Демченко пояснив ситуацію на пропускному пункті "Медика-Шегині"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:25 Як змінилася польська економіка завдяки українцям — пояснення політолога Корейби

Text

11:21 Виїзд за кордон з подвійним громадянством — Демченко прокоментував заборону для чоловіків

Text

10:58 Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

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09:35 Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

Ізраїль має прийняти рішення стосовно припинення вогню в Газі заради звільнення заручників, однак є певні умови. Тим часом на півночі країни продовжують ширитись масштабні пожежі — усе через обстріли з території Лівана.

Про це та інше розповів в етері Вечір.LIVE ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер. 

Головні новини Ізраїля 

В етері Вечір.LIVE Сергій Ауслендер розповів про наступне:

  • Чому ХАМАС та Ізраїль не можуть дійти згоди щодо домовленостей про припинення вогню?
  • На премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньяху тиснуть одночасно стосовно звільнення заручників та продовження війни до останнього. 
  • ХАМАС вимагає від США письмових гарантій, що Ізраїль не відновить бойові дії.
  • На півночі Ізраїля продовжують ширитись масштабні лісові пожежі внаслідок обстрілів Хезболли. 
  • Хезболла розширює географію обстрілів півночі Ізраїля — долітає до околиць Хайфи. 
  • Іран заявив, що у випадку повномасштабної війни Ізраїля з Хезболлою, він не лишатиметься осторонь. 

Нагадаємо, ізраїльська армія просунулась до центру Рафаху в Секторі Гази. 

Тим часом уряд Словенії схвалив пропозицію визнати Палестинську державу, далі рішення за парламентом країни. 

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16:34 Поліцейських уже мобілізують — офіцер ЗСУ назвав цифри

16:22 У МВС пояснили, чи застосовується норма про демобілізацію до звільнених військовополонених

16:15 Військовий пояснив доцільність завдання ударів по Керченському мосту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:15 Понад 4 мільйони гривень — на Одещині експортерів змусили сплатити податки

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16:05 Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

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13:57 Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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