Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

Ізраїль має прийняти рішення стосовно припинення вогню в Газі заради звільнення заручників, однак є певні умови. Тим часом на півночі країни продовжують ширитись масштабні пожежі — усе через обстріли з території Лівана.

Про це та інше розповів в етері Вечір.LIVE ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер.

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В етері Вечір.LIVE Сергій Ауслендер розповів про наступне:

Чому ХАМАС та Ізраїль не можуть дійти згоди щодо домовленостей про припинення вогню?

На премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньяху тиснуть одночасно стосовно звільнення заручників та продовження війни до останнього.

ХАМАС вимагає від США письмових гарантій, що Ізраїль не відновить бойові дії.

На півночі Ізраїля продовжують ширитись масштабні лісові пожежі внаслідок обстрілів Хезболли.

Хезболла розширює географію обстрілів півночі Ізраїля — долітає до околиць Хайфи.

Іран заявив, що у випадку повномасштабної війни Ізраїля з Хезболлою, він не лишатиметься осторонь.

Нагадаємо, ізраїльська армія просунулась до центру Рафаху в Секторі Гази.

Тим часом уряд Словенії схвалив пропозицію визнати Палестинську державу, далі рішення за парламентом країни.