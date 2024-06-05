Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

Израиль должен принять решение по прекращению огня в Газе ради освобождения заложников, однако есть определенные условия. Между тем на севере страны продолжают распространяться масштабные пожары — все из-за обстрелов с территории Ливана.

Об этом и другом рассказал в эфире Вечір.LIVE израильский военный журналист Сергей Ауслендер.

Главные новости Израиля

В эфире Вечір.LIVE Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

Почему ХАМАС и Израиль не могут прийти к соглашению о договоренностях о прекращении огня?

На премьер-министра Беньямина Нетаньяху давят одновременно относительно освобождения заложников и продолжения войны до последнего.

ХАМАС требует от США письменных гарантий, что Израиль не возобновит боевые действия.

На севере Израиля продолжают распространяться масштабные лесные пожары в результате обстрелов Хезболлы.

Хезболла расширяет географию обстрелов севера Израиля — долетает до окрестностей Хайфы.

Иран заявил, что в случае полномасштабной войны Израиля с Хезболлой, он не будет оставаться в стороне.

Напомним, израильская армия продвинулась в центр Рафаха в Секторе Газы.

Тем временем правительство Словении одобрило предложение признать Палестинское государство, далее решение за парламентом страны.