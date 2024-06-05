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Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

5 июня 2024 г. 16:05

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16:38 Когда закончатся блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

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16:16 Интервью первой леди Украины Елены Зеленской латиноамериканским СМИ

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16:05Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

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13:57 Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

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12:57 Протесты на границе — Демченко объяснил ситуацию на пропускном пункте "Медика-Шегини"

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11:25 Как изменилась польская экономика благодаря украинцам — объяснение политолога Корейбы

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11:21 Выезд за границу с двойным гражданством — Демченко прокомментировал запрет для мужчин

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10:58 Закон об английском языке — Кремень отреагировал на изменения

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09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор

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09:35 Не будет света по 10 часов — Попенко предупредил украинцев о сложной ситуации в июле

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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16:38 Когда закончатся блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

Text

16:16 Интервью первой леди Украины Елены Зеленской латиноамериканским СМИ

Text

16:05 Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

Text

13:57 Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

Text

12:57 Протесты на границе — Демченко объяснил ситуацию на пропускном пункте "Медика-Шегини"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:25 Как изменилась польская экономика благодаря украинцам — объяснение политолога Корейбы

Text

11:21 Выезд за границу с двойным гражданством — Демченко прокомментировал запрет для мужчин

Text

10:58 Закон об английском языке — Кремень отреагировал на изменения

Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор

Text

09:35 Не будет света по 10 часов — Попенко предупредил украинцев о сложной ситуации в июле

Израиль должен принять решение по прекращению огня в Газе ради освобождения заложников, однако есть определенные условия. Между тем на севере страны продолжают распространяться масштабные пожары — все из-за обстрелов с территории Ливана.

Об этом и другом рассказал в эфире Вечір.LIVE израильский военный журналист Сергей Ауслендер.

Главные новости Израиля

В эфире Вечір.LIVE Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

  • Почему ХАМАС и Израиль не могут прийти к соглашению о договоренностях о прекращении огня?
  • На премьер-министра Беньямина Нетаньяху давят одновременно относительно освобождения заложников и продолжения войны до последнего.
  • ХАМАС требует от США письменных гарантий, что Израиль не возобновит боевые действия.
  • На севере Израиля продолжают распространяться масштабные лесные пожары в результате обстрелов Хезболлы.
  • Хезболла расширяет географию обстрелов севера Израиля — долетает до окрестностей Хайфы.
  • Иран заявил, что в случае полномасштабной войны Израиля с Хезболлой, он не будет оставаться в стороне.

Напомним, израильская армия продвинулась в центр Рафаха в Секторе Газы.

Тем временем правительство Словении одобрило предложение признать Палестинское государство, далее решение за парламентом страны.

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16:22 В МВД объяснили, применяется ли норма о демобилизации к освобожденным военнопленным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:15 Военный объяснил целесообразность нанесения ударов по Керченскому мосту

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16:05 Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

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