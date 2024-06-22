Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Війна і футбол — український режисер розповів про новий документальний фільм arrow
Війна і футбол — український режисер розповів про новий документальний фільм

Війна і футбол — український режисер розповів про новий документальний фільм

22 червня 2024 р. 02:05

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

02:05 Війна і футбол — український режисер розповів про новий документальний фільм

21 червня 2024
Text

21:12 Експерт заявив, що Лукашенко не хоче, щоб ядерний удар був нанесений з Білорусі

Text

21:04 Тищенко прокоментував свою участь у скандалі, який виник у Дніпрі

Text

17:50Перше застосування нових КАБів РФ, НАТО в Україні та скандал з Тищенком — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

Text

14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

Text

10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

Text

10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Text

08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

02:05 Війна і футбол — український режисер розповів про новий документальний фільм

21 червня 2024
Text

21:12 Експерт заявив, що Лукашенко не хоче, щоб ядерний удар був нанесений з Білорусі

Text

21:04 Тищенко прокоментував свою участь у скандалі, який виник у Дніпрі

Text

17:50 Перше застосування нових КАБів РФ, НАТО в Україні та скандал з Тищенком — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

Text

14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

Text

10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

Text

10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Text

08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

Перший український режисер-лауреат премії "Еммі" Володимир Мула  розповів про створення нового фільму — реальної історії двох братів. Один з яких грає за олімпійську футбольну збірну, а другий — бореться за перемогу України на фронті.

Про роботу над новою стрічкою Володимир Мула розповів у п'ятницю, 21 червня, в ефірі Вечір.LIVE.

Війна, футбол і кіно 

Сюжет документального фільму базується на історії української родини Михайленків. 

"Я почав працювати над документальною стрічкою про те, як футбол впливає на суспільство. Я знайшов родину Михайленків. Це дуже цікаво. Тому що один брат буде грати на Олімпіаді за олімпійську футбольну збірну, а інший брат служить у ЗСУ і захищає нашу країну на фронті", — розповів режисер. 

На його думку, футбол є важливою складовою не тільки спортивною, а й чисто фізичною, моральною й психологічною для наших хлопців на фронті.

Нагадаємо, СБУ оголосила про підозру російському актору та музиканту Віталію Гогунському, який відомий за роллю Кузі у популярному молодіжному серіалі "Універ". Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Також ми писали, що вийшов трейлер українського художнього фільму "Буча" про початок повномасштабного вторгнення РФ, знятий за сприяння ГУР МО. Стрічка вийде в український прокат 7 листопада.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

02:09 Бризнув в очі з газового балончика — у Кривому Розі ухилянт напав на поліцейського

Text

02:05 Війна і футбол — український режисер розповів про новий документальний фільм

01:56 За дві години 10 карет — партизани "АТЕШ" натрапили на шпиталь спецназу ГРУ РФ у Криму

Оновлено

01:26 "Шахеди" дісталися Київської області — нічна атака РФ

01:08 Удари ЗСУ по цілях у глибокому тилу РФ є питанням здорового глузду, — Держдеп США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:43 Загроза ракетних ударів в Україні — попередження ППО

00:32 Хто поїде на переговори про вступ України в ЄС — Зеленський затвердив склад делегації

00:23 Чи можна призватись і служити за місцем проживання — у Міноборони дали чітку відповідь

00:01 Обмеження посилили — в Укренерго показали жорсткі графіки відключення світла в суботу

21 червня 2024

23:59 Сирський показав, як мобілізовані проходять підготовку

02:09 Бризнув в очі з газового балончика — у Кривому Розі ухилянт напав на поліцейського

01:56 За дві години 10 карет — партизани "АТЕШ" натрапили на шпиталь спецназу ГРУ РФ у Криму

Оновлено

01:26 "Шахеди" дісталися Київської області — нічна атака РФ

01:08 Удари ЗСУ по цілях у глибокому тилу РФ є питанням здорового глузду, — Держдеп США

00:43 Загроза ракетних ударів в Україні — попередження ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:32 Хто поїде на переговори про вступ України в ЄС — Зеленський затвердив склад делегації

00:23 Чи можна призватись і служити за місцем проживання — у Міноборони дали чітку відповідь

00:01 Обмеження посилили — в Укренерго показали жорсткі графіки відключення світла в суботу

21 червня 2024

23:59 Сирський показав, як мобілізовані проходять підготовку

23:53 Кулеба заявив, що Україна встановила рекорд на шляху до ЄС — про що йдеться

Ексклюзив

19:35 Гордон ошелешив прогнозом, коли закінчиться війна в Україні

06:40 Ціни на алюміній у червні — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

06:10 Бонуси для військових — як контрактникам отримати іпотеку та гроші на авто від держави

05:52 У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили

05:23 Ринок праці в Україні у червні — де у логістиці та закупівлях платять по 200 тис. грн

20 червня 2024

06:40 Ціни на мідь у червні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів в Україні

19 червня 2024
Ексклюзив

21:13 Що може наблизити перемогу України — голова Грузинського легіону

19:14 Прагнення до миру — одесити про те, як змусити Росію сісти за стіл переговорів

Ексклюзив

14:40 Made in Ukraine — як Україна створює імперію дронів

Ексклюзив

08:37 Байден або Трамп — хто краще допоможе Україні перемогти у війні

Text

02:05 Війна і футбол — український режисер розповів про новий документальний фільм

21 червня 2024
Text

21:12 Експерт заявив, що Лукашенко не хоче, щоб ядерний удар був нанесений з Білорусі

Text

21:04 Тищенко прокоментував свою участь у скандалі, який виник у Дніпрі

Text

17:50 Перше застосування нових КАБів РФ, НАТО в Україні та скандал з Тищенком — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

Text

14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

Text

10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

Text

10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Text

08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE