Війна і футбол — український режисер розповів про новий документальний фільм

Перший український режисер-лауреат премії "Еммі" Володимир Мула розповів про створення нового фільму — реальної історії двох братів. Один з яких грає за олімпійську футбольну збірну, а другий — бореться за перемогу України на фронті.

Про роботу над новою стрічкою Володимир Мула розповів у п'ятницю, 21 червня, в ефірі Вечір.LIVE.

Війна, футбол і кіно

Сюжет документального фільму базується на історії української родини Михайленків.

"Я почав працювати над документальною стрічкою про те, як футбол впливає на суспільство. Я знайшов родину Михайленків. Це дуже цікаво. Тому що один брат буде грати на Олімпіаді за олімпійську футбольну збірну, а інший брат служить у ЗСУ і захищає нашу країну на фронті", — розповів режисер.

На його думку, футбол є важливою складовою не тільки спортивною, а й чисто фізичною, моральною й психологічною для наших хлопців на фронті.

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