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Война и футбол — украинский режиссер рассказал о новом документальном фильме

Война и футбол — украинский режиссер рассказал о новом документальном фильме

22 июня 2024 г. 2:05

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Первый украинский режиссер-лауреат премии "Эмми" Владимир Мула рассказал о создании нового фильма — реальной истории двух братьев. Один из которых играет за олимпийскую футбольную сборную, а второй борется за победу Украины на фронте.

О работе над новой лентой Владимир Мула рассказал в пятницу, 21 июня, в эфире Вечір.LIVE.

Война, футбол и кино

Сюжет документального фильма основан на истории украинской семьи Михайленко.

"Я начал работать над документальной лентой о том, как футбол влияет на общество. Я нашел семью Михайленко. Это очень интересно. Потому что один брат будет играть на Олимпиаде за олимпийскую футбольную сборную, а другой брат служит в ВСУ и защищает нашу страну на фронте", — рассказал режиссер.

По его мнению, футбол является важной составляющей не только спортивной, но и чисто физической, моральной и психологической для наших ребят на фронте.

Напомним, СБУ объявила о подозрении российскому актеру и музыканту Виталию Гогунскому, который известен по роли Кузи в популярном молодежном сериале "Универ". Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Также мы писали, что вышел трейлер украинского художественного фильма "Буча" о начале полномасштабного вторжения РФ, снятого при содействии ГУР МО. Лента выйдет в украинский прокат 7 ноября.

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01:08 Удары ВСУ по целям в глубоком тылу РФ являются вопросом здравого смысла, — Госдеп США

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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