Война и футбол — украинский режиссер рассказал о новом документальном фильме

Первый украинский режиссер-лауреат премии "Эмми" Владимир Мула рассказал о создании нового фильма — реальной истории двух братьев. Один из которых играет за олимпийскую футбольную сборную, а второй борется за победу Украины на фронте.

О работе над новой лентой Владимир Мула рассказал в пятницу, 21 июня, в эфире Вечір.LIVE.

Война, футбол и кино

Сюжет документального фильма основан на истории украинской семьи Михайленко.

"Я начал работать над документальной лентой о том, как футбол влияет на общество. Я нашел семью Михайленко. Это очень интересно. Потому что один брат будет играть на Олимпиаде за олимпийскую футбольную сборную, а другой брат служит в ВСУ и защищает нашу страну на фронте", — рассказал режиссер.

По его мнению, футбол является важной составляющей не только спортивной, но и чисто физической, моральной и психологической для наших ребят на фронте.

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