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Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

03 травня 2024 р. 17:10

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17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

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17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58 Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

Text

12:23 Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

Text

10:54 Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

Text

08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

06:30 В Україні зменшується кількість працездатного населення, — ексміністр соцполітики Олександр Рева

Text

05:40 Чим війна в Україні нагадує Столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

2 травня 2024
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23:55 Нардеп надав поради безпеки для користувачів соцмереж

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22:00 Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

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20:40 Телефон розривається від скарг — адвокат розповів про випадки порушень зі сторони ТЦК

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон може піти у відставку, а президент країни Джо Байден влаштував пресконференцію з журналістами. А також як буде розвиватися військова допомога Україні.

Про всі ці й не тільки новини зі Штатів розповість спецкор Новини.LIVE у США Уляна Бойчук. 

Головні новини зі США

Президент країни Джо Байден влаштував пресконференцію у Білому домі у форматі "званої вечері". Така традиція відбувається щорічно, де цьогоріч обговорювалися передвиборчі президентські перегони у Сполучених Штатах. Під час своєї промови Байден заявив, що він ніби змагається з шестирічною дитиною, згадавши таким чином свого опонента, Дональда Трампа. 

Водночас в етері одного з американських телеканалів розбирали настрої американського народу напередодні виборів, які відбудуться у листопаді. Майбутнього американського лідера обиратимуть лише шість штатів, оскільки рейтинги Байдена та Трампа наразі виглядають порівну. Ними стали:

  • Аризона;
  • Мічиган;
  • Вісконсин;
  • Пенсильванія;
  • Невада;
  • Джорджія.

Водночас ультраправа конгресвумен Республіканської партії та членкиня Палати представників Марджорі Тейлор-Грін заявила, що вимагатиме відставки спікера Палати представників Майка Джонсона. Причиною вона назвала те, що політик виніс на голосування пакет допомоги Україні. Газета The Washington Post проаналізувала висловлювання політикині, де зауважила, що процес відставки Джонсона може тривати дуже довгий час, тому не факт, що Тейлор-Грін досягне своєї мети. 

Також напередодні ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, американські конгресмени зустрілися з ветеранами армії США, добровольцями, які воюють у складі ЗСУ та матерями загиблих бійців. На ньому також був присутній американський доброволець, снайпер морської піхоти Тихоокеанського флоту США Метью Семпсон, який заявив, що ухвалення допомоги Києву дуже важливе.

"Це вперше чергу необхідно, як нам, американським добровольцям, так і нашим побратимам з України. Ми всі хочемо перемогти", — сказав боєць.

Нагадаємо, напередодні президентських виборів у США, команда чинного президента країни Джо Байдена планує зменшити увагу виборців до участі США у російсько-українській війні. 

Водночас американський лідер назвав Японію та Індію "ксенофобськими" державами, які не бажають пускати іммігрантів. Відразу у Білому домі поспішили заявити, що він не мав наміру образити жодну з цих країн.

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17:15 Зеленський зустрівся з прикордонниками та оглянув їхню техніку

16:50 Базова військова підготовка — хто має її проходити і як це відбувається

16:49 Зеленський на Хмельниччині представив платформу "Зроблено в Україні" — що це за проєкт

16:45 Одещина буде з рисом — почалась посівна кампанія

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:15 Вимагали 25 тисяч доларів — чергові корупційні схеми одеської митниці

16:08 Німецькі інвестори незадоволені політикою Орбана

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13:58 Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

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12:23 Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

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08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

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