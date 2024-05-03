Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон може піти у відставку, а президент країни Джо Байден влаштував пресконференцію з журналістами. А також як буде розвиватися військова допомога Україні.

Про всі ці й не тільки новини зі Штатів розповість спецкор Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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Президент країни Джо Байден влаштував пресконференцію у Білому домі у форматі "званої вечері". Така традиція відбувається щорічно, де цьогоріч обговорювалися передвиборчі президентські перегони у Сполучених Штатах. Під час своєї промови Байден заявив, що він ніби змагається з шестирічною дитиною, згадавши таким чином свого опонента, Дональда Трампа.

Водночас в етері одного з американських телеканалів розбирали настрої американського народу напередодні виборів, які відбудуться у листопаді. Майбутнього американського лідера обиратимуть лише шість штатів, оскільки рейтинги Байдена та Трампа наразі виглядають порівну. Ними стали:

Аризона;

Мічиган;

Вісконсин;

Пенсильванія;

Невада;

Джорджія.

Водночас ультраправа конгресвумен Республіканської партії та членкиня Палати представників Марджорі Тейлор-Грін заявила, що вимагатиме відставки спікера Палати представників Майка Джонсона. Причиною вона назвала те, що політик виніс на голосування пакет допомоги Україні. Газета The Washington Post проаналізувала висловлювання політикині, де зауважила, що процес відставки Джонсона може тривати дуже довгий час, тому не факт, що Тейлор-Грін досягне своєї мети.

Також напередодні ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, американські конгресмени зустрілися з ветеранами армії США, добровольцями, які воюють у складі ЗСУ та матерями загиблих бійців. На ньому також був присутній американський доброволець, снайпер морської піхоти Тихоокеанського флоту США Метью Семпсон, який заявив, що ухвалення допомоги Києву дуже важливе.

"Це вперше чергу необхідно, як нам, американським добровольцям, так і нашим побратимам з України. Ми всі хочемо перемогти", — сказав боєць.

Нагадаємо, напередодні президентських виборів у США, команда чинного президента країни Джо Байдена планує зменшити увагу виборців до участі США у російсько-українській війні.

Водночас американський лідер назвав Японію та Індію "ксенофобськими" державами, які не бажають пускати іммігрантів. Відразу у Білому домі поспішили заявити, що він не мав наміру образити жодну з цих країн.