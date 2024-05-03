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Отставка Джонсона, пресс-конференция Байдена и помощь Украине — спецэфир Новини.LIVE из США

Отставка Джонсона, пресс-конференция Байдена и помощь Украине — спецэфир Новини.LIVE из США

3 мая 2024 г. 17:10

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17:10 Отставка Джонсона, пресс-конференция Байдена и помощь Украине — спецэфир Новини.LIVE из США

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13:58Дикий назвал город в Донецкой области, где могут начаться боевые действия

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12:23 У Украины пока нет переговорных преимуществ перед Россией, — нардеп

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10:54Журналистам вернут доступ к Раде, но есть нюанс

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08:00 Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

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06:30 В Украине уменьшается количество трудоспособного населения, — экс-министр соцполитики Александр Рева

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05:40 Чем война в Украине напоминает Столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

2 мая 2024
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23:55 Нардеп предоставил советы безопасности для пользователей соцсетей

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22:00Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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20:40 Телефон разрывается от жалоб — адвокат рассказал о случаях нарушения со стороны ТЦК

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17:10 Отставка Джонсона, пресс-конференция Байдена и помощь Украине — спецэфир Новини.LIVE из США

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13:58 Дикий назвал город в Донецкой области, где могут начаться боевые действия

Text

12:23 У Украины пока нет переговорных преимуществ перед Россией, — нардеп

Text

10:54 Журналистам вернут доступ к Раде, но есть нюанс

Text

08:00 Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:30 В Украине уменьшается количество трудоспособного населения, — экс-министр соцполитики Александр Рева

Text

05:40 Чем война в Украине напоминает Столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

2 мая 2024
Text

23:55 Нардеп предоставил советы безопасности для пользователей соцсетей

Text

22:00 Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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20:40 Телефон разрывается от жалоб — адвокат рассказал о случаях нарушения со стороны ТЦК

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон может уйти в отставку, а президент страны Джо Байден устроил пресс-конференцию с журналистами. А также как будет развиваться военная помощь Украине.

Обо всех этих и не только новостях из Штатов расскажет спецкор Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Главные новости из США

Президент страны Джо Байден устроил пресс-конференцию в Белом доме в формате "званого ужина". Такая традиция происходит ежегодно, где в этом году обсуждалась предвыборная президентская гонка в Соединенных Штатах. Во время своей речи Байден заявил, что он словно соперничает с шестилетним ребенком, вспомнив таким образом своего оппонента, Дональда Трампа.

В то же время, в эфире одного из американских телеканалов разбирали настроения американского народа накануне выборов, которые состоятся в ноябре. Будущего американского лидера будут выбирать только шесть штатов, поскольку рейтинги Байдена и Трампа пока выглядят поровну. Ими стали:

  • Аризона;
  • Мичиган;
  • Висконсин;
  • Пенсильвания;
  • Невада;
  • Георгия.

В то же время ультраправая конгрессвумен Республиканской партии и член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин заявила, что потребует отставки спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Причиной она назвала, что политик вынес на голосование пакет помощи Украине. Газета The Washington Post проанализировала высказывания политика, где заметила, что процесс отставки Джонсона может длиться очень долгое время, поэтому не факт, что Тейлор-Грин достигнет своей цели.

Также накануне принятия законопроекта о помощи Украине американские конгрессмены встретились с ветеранами армии США, добровольцами, воюющими в составе ВСУ и матерями погибших бойцов. На нем также присутствовал американский доброволец, снайпер морской пехоты Тихоокеанского флота США Мэтью Семпсон, заявивший, что принятие помощи Киеву очень важно.

"Это в первую очередь необходимо как нам, американским добровольцам, так и нашим собратьям из Украины. Мы все хотим победить", — сказал боец.

Напомним, накануне президентских выборов в США, команда действующего президента страны Джо Байдена планирует снизить внимание избирателей к участию США в российско-украинской войне.

В то же время, американский лидер назвал Японию и Индию "ксенофобскими" государствами, которые не желают пускать иммигрантов. Сразу в Белом доме поспешили заявить, что он не собирался обидеть ни одну из этих стран.

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16:45 Одесчина будет с рисом — началась посевная кампания

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:15 Требовали 25 тысяч долларов — очередные коррупционные схемы одесской таможни

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