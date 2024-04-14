Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

Ізраїль може відповісти на атаку Ірану. У такому випадку удар ЦАХАЛ матиме катастрофічні наслідки для Ірану.

Про це у суботу, 13 квітня, в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE заявив ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

Ізраїль може відповісти Ірану

Прогноз Сергія Ауслендер щодо розвитку подій у разі удару Ірану справдився: "Перше — це лобове зіткнення. Вони запускать по нас дрони й ракети зі своєї території, що дає нам право на абсолюно легетимний удар у відповідь. Це війна, пряма війна між Ізраїлем та Іраном. Враховуючи географічний фактор — у нас немає спільних кордонів, нас розділяє територія кількох країн — підльотний час дронів з Ірану займає години, балістичних ракет — 10 хвилин як мінімум, а крилатих ракет — як мінимум годину. Зрозуміло, що Ізраїль з потужною чотирирівневою ППО та потужними ВПС матиме можливість підняти літак у небо і збити більшість цілей".

Ізраїльський журналіст також припустив, що буде далі — після нападу Ірану: "Удар Ізраїлю у відповідь — це велике питання. На скільки в Ірані буде збиток великим, дуже великим чи катастрофічним".

Нагадаємо, у суботу, 13 квітня, Іран запусти у бік Ізраїлю десятки ударних безпілотників. У мережі показали політ запущених Іраном "шахедів" по Ізраїлю.

Раніше Міністр оборони Ізраїлю провів екстрену нараду через загрозу атаки з боку Ірану.