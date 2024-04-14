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Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

14 квітня 2024 р. 00:54

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00:54 Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

13 квітня 2024
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15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

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12:22 Берлінська розповіла, які шанси в України виграти війну

12 квітня 2024
Text

23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Text

22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

Text

22:01 Можливість відновлення Трипільської ТЕС та повернення тіл полеглих бійців — новини 12 квітня

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20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

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Ізраїль може відповісти на атаку Ірану. У такому випадку удар ЦАХАЛ матиме катастрофічні наслідки для Ірану. 

Про це у суботу, 13 квітня, в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE заявив ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер. 

Ізраїль може відповісти Ірану

Прогноз Сергія Ауслендер щодо розвитку подій у разі удару Ірану справдився: "Перше — це лобове зіткнення. Вони запускать по нас дрони й ракети зі своєї території, що дає нам право на абсолюно легетимний удар у відповідь. Це війна, пряма війна між Ізраїлем та Іраном. Враховуючи географічний фактор — у нас немає спільних кордонів, нас розділяє територія кількох країн — підльотний час дронів з Ірану займає години, балістичних ракет — 10 хвилин як мінімум, а крилатих ракет — як мінимум годину. Зрозуміло, що Ізраїль з потужною чотирирівневою ППО та потужними ВПС матиме можливість підняти літак у небо і збити більшість цілей".

Ізраїльський журналіст також припустив, що буде далі — після нападу Ірану: "Удар Ізраїлю у відповідь — це велике питання. На скільки в Ірані буде збиток великим, дуже великим чи катастрофічним"

Нагадаємо, у суботу, 13 квітня, Іран запусти у бік Ізраїлю десятки ударних безпілотників. У мережі показали політ запущених Іраном "шахедів" по Ізраїлю.

Раніше Міністр оборони Ізраїлю провів екстрену нараду через загрозу атаки з боку Ірану.

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13 квітня 2024

23:30 Речник ЦАХАЛу підтвердив іранську атаку дронами на Ізраїль

23:27 У мережі показали політ запущених Іраном "шахедів" по Ізраїлю

23:23 Прем'єр Ізраїлю заявив, що його країна багато років готувалася до прямого нападу Ірану

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00:54 Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

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15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

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22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

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20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE