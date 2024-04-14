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Ответ Израиля на атаку будет неизбежен и катастрофичен — израильский журналист для Новини.LIVE

Ответ Израиля на атаку будет неизбежен и катастрофичен — израильский журналист для Новини.LIVE

14 апреля 2024 г. 0:54

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00:54 Ответ Израиля на атаку будет неизбежен и катастрофичен — израильский журналист для Новини.LIVE

13 апреля 2024
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20:07 Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

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17:51 Берлинская указала на сигналы возвращения "советчины" в Силы обороны

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15:41 Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

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12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

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23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

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22:53Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

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22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

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20:37Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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00:54 Ответ Израиля на атаку будет неизбежен и катастрофичен — израильский журналист для Новини.LIVE

13 апреля 2024
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20:07 Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

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17:51 Берлинская указала на сигналы возвращения "советчины" в Силы обороны

Text

15:41 Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

Text

12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
Text

23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Text

22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Text

22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

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20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Израиль может ответить на атаку Ирана. В таком случае удар ЦАХАЛ грозит катастрофическими последствиями для Ирана.

Об этом в субботу, 13 апреля, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE заявил израильский журналист Сергей Ауслендер.

Израиль может ответить Ирану

Прогноз Сергея Ауслендера о развитии событий в случае удара Ирана оправдался: "Первое — это лобовое столкновение. Они запускают по нам дроны и ракеты со своей территории, что дает нам право на абсолютно легитимный ответный удар. Это война, прямая война между Израилем и Ираном. Учитывая географический фактор – у нас нет общих границ, нас разделяет территория нескольких стран – подлетное время дронов из Ирана занимает часы, баллистических ракет – 10 минут как минимум, а крылатых ракет – как минимум час. Понятно, что Израиль с мощной четырехуровневой ПВО и мощными ВВС будет иметь возможность поднять самолет в небо и сбить большинство целей" .

Израильский журналист также предположил, что будет дальше — после нападения Ирана: "Ответный удар Израиля — это большой вопрос. Какой ущерб будет нанесен Иран — большой, очень большой или катастрофический".

Напомним, в субботу, 13 апреля, Иран запусти в сторону Израиля десятки ударных беспилотников. В сети показали полет запущенных Ираном "шахедов" по Израилю.

Ранее Министр обороны Израиля провел экстренное совещание из-за угрозы атаки со стороны Ирана.

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01:06 Несколько стран закрыли свое небо из-за атаки Ирана на Израиль

обновлено:

00:08 В Харькове гремят взрывы - чем атакует Россия

00:02 Актуализация военно-учетных документов — нужно ли военнообязанным возвращаться в Украину

00:01 Закрыли школы и детсады — накануне Израиль ввел ограничения в целях безопасности

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23:30 Спикер ЦАХАЛа подтвердил иранскую атаку дронами на Израиль

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17:51 Берлинская указала на сигналы возвращения "советчины" в Силы обороны

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12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

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23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

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22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

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20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE