Ответ Израиля на атаку будет неизбежен и катастрофичен — израильский журналист для Новини.LIVE

Израиль может ответить на атаку Ирана. В таком случае удар ЦАХАЛ грозит катастрофическими последствиями для Ирана.

Об этом в субботу, 13 апреля, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE заявил израильский журналист Сергей Ауслендер.

Израиль может ответить Ирану

Прогноз Сергея Ауслендера о развитии событий в случае удара Ирана оправдался: "Первое — это лобовое столкновение. Они запускают по нам дроны и ракеты со своей территории, что дает нам право на абсолютно легитимный ответный удар. Это война, прямая война между Израилем и Ираном. Учитывая географический фактор – у нас нет общих границ, нас разделяет территория нескольких стран – подлетное время дронов из Ирана занимает часы, баллистических ракет – 10 минут как минимум, а крылатых ракет – как минимум час. Понятно, что Израиль с мощной четырехуровневой ПВО и мощными ВВС будет иметь возможность поднять самолет в небо и сбить большинство целей" .

Израильский журналист также предположил, что будет дальше — после нападения Ирана: "Ответный удар Израиля — это большой вопрос. Какой ущерб будет нанесен Иран — большой, очень большой или катастрофический".

Напомним, в субботу, 13 апреля, Иран запусти в сторону Израиля десятки ударных беспилотников. В сети показали полет запущенных Ираном "шахедов" по Израилю.

Ранее Министр обороны Израиля провел экстренное совещание из-за угрозы атаки со стороны Ирана.