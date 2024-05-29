Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

Сполучені Штати Америки наклали санкції на громадян Китаю через кіберзлочини на мільярди доларів. А Північна Корея відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

політолог Петро Олещук;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політолог Валерій Гончарук;

член партії "Слуга народу" Олег Семінський;

військовослужбовець "Джедай".

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Зеленського попросили не говорити про членство України в НАТО цьогоріч.

Зеленський: на Саміті миру розглянуть три пункти української Формули миру.

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін, — WP.

США наклали санкції на громадян Китаю через кіберзлочини на мільярди доларів.

Фаріон поновлять на посаді професора Львівської політехніки.

В уряді працюють над створенням механізму електронного бронювання.

Туск оголосив про передачу всіх наявних ресурсів для захисту кордону з Білоруссю.

Лукашенко призупинив участь Білорусі у договорі про скорочення озброєнь у Європі.

Дозвіл Україні бити по РФ: Путін погрожує Заходу глобальною війною.

Пік дефіциту в енергосистемі може припасти на липень, — Роман Грабчак.

Відключення світла в Україні збережуться щонайменше два роки, — експерт.

Україна запланувала імпорт електроенергії з п’яти країн Європи.

Вже через 2 тижні інформація з "Резерв+" буде прирівняна до військово-облікового документа.

Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, — Мінагрополітики.

ДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів.

Правоохоронець за 2 000 доларів переодягав ухилянтів у формений одяг і перевозив через блокпости, — ДБР.

Нагадаємо, у Рівненській області через атаку російського дрона відбулося знеструмлення споживачів. Проте завдяки оперативним діям енергетиків, вже через 2 години енергоживлення було відновлене.

Також ми писали, що представники деяких країн-союзниць висловили однозначну підтримку Україні. Вони виступили за те, щоб Київ міг використовувати західну зброю для ударів по території Росії.