Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

Сполучені Штати Америки наклали санкції на громадян Китаю через кіберзлочини на мільярди доларів. А Північна Корея відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- політолог Петро Олещук;
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
- політичний експерт Костянтин Матвієнко;
- політолог Валерій Гончарук;
- член партії "Слуга народу" Олег Семінський;
- військовослужбовець "Джедай".
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
- Зеленського попросили не говорити про членство України в НАТО цьогоріч.
- Зеленський: на Саміті миру розглянуть три пункти української Формули миру.
- Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін, — WP.
- США наклали санкції на громадян Китаю через кіберзлочини на мільярди доларів.
- Фаріон поновлять на посаді професора Львівської політехніки.
- В уряді працюють над створенням механізму електронного бронювання.
- Туск оголосив про передачу всіх наявних ресурсів для захисту кордону з Білоруссю.
- Лукашенко призупинив участь Білорусі у договорі про скорочення озброєнь у Європі.
- Дозвіл Україні бити по РФ: Путін погрожує Заходу глобальною війною.
- Пік дефіциту в енергосистемі може припасти на липень, — Роман Грабчак.
- Відключення світла в Україні збережуться щонайменше два роки, — експерт.
- Україна запланувала імпорт електроенергії з п’яти країн Європи.
- Вже через 2 тижні інформація з "Резерв+" буде прирівняна до військово-облікового документа.
- Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, — Мінагрополітики.
- ДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів.
- Правоохоронець за 2 000 доларів переодягав ухилянтів у формений одяг і перевозив через блокпости, — ДБР.
Нагадаємо, у Рівненській області через атаку російського дрона відбулося знеструмлення споживачів. Проте завдяки оперативним діям енергетиків, вже через 2 години енергоживлення було відновлене.
Також ми писали, що представники деяких країн-союзниць висловили однозначну підтримку Україні. Вони виступили за те, щоб Київ міг використовувати західну зброю для ударів по території Росії.