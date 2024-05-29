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Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

29 травня 2024 р. 17:53

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17:53 Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

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17:53 Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

Text

16:44 Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

Text

15:57 Українці платитимуть по 4,8 гривні за кіловат, але є умови — нардеп розповів про плани влади

Text
Новина з відео

14:22 Чи продовжать термін оновлення даних військовозобов’язаних — пояснення нардепа

Text

12:29 Енергетики мали святу ціль — нардеп розкрив причини обміління річки Дністер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:10 Долар по 41 грн може стати реальністю вже за місяць-півтора — експерт пояснив причини

Text

08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

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23:39 Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

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Сполучені Штати Америки наклали санкції на громадян Китаю через кіберзлочини на мільярди доларів. А Північна Корея відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • політолог Петро Олещук;
  • керівник аналітичного напряму мережі  захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • політолог Валерій Гончарук;
  • член партії "Слуга народу" Олег Семінський;
  • військовослужбовець "Джедай".

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї.
  • Зеленського попросили не говорити про членство України в НАТО цьогоріч.
  • Зеленський: на Саміті миру розглянуть три пункти української Формули миру.
  • Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін, — WP.
  • США наклали санкції на громадян Китаю через кіберзлочини на мільярди доларів.
  • Фаріон поновлять на посаді професора Львівської політехніки.
  • В уряді працюють над створенням механізму електронного бронювання.
  • Туск оголосив про передачу всіх наявних ресурсів для захисту кордону з Білоруссю.
  • Лукашенко призупинив участь Білорусі у договорі про скорочення озброєнь у Європі.
  • Дозвіл Україні бити по РФ: Путін погрожує Заходу глобальною війною.
  • Пік дефіциту в енергосистемі може припасти на липень, — Роман Грабчак.
  • Відключення світла в Україні збережуться щонайменше два роки, — експерт.
  • Україна запланувала імпорт електроенергії з п’яти країн Європи.
  • Вже через 2 тижні інформація з "Резерв+" буде прирівняна до військово-облікового документа.
  • Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, — Мінагрополітики.
  • ДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів.
  • Правоохоронець за 2 000 доларів переодягав ухилянтів у формений одяг і перевозив через блокпости, — ДБР.

Нагадаємо, у Рівненській області через атаку російського дрона відбулося знеструмлення споживачів. Проте завдяки оперативним діям енергетиків, вже через 2 години енергоживлення було відновлене.

Також ми писали, що представники деяких країн-союзниць висловили однозначну підтримку Україні. Вони виступили за те, щоб Київ міг використовувати західну зброю для ударів по території Росії. 

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18:40 Енергоатом припинить виплату зарплат працівникам ЗАЕС — яка причина

18:40 У Єврейській лікарні в Одесі з'явиться модульна котельня — черговий тендер на Prozorro

Новина з відео

18:40 Військовий облік в Україні — до чого готуватися чоловікам, які вже оновили дані

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:57 Українці платитимуть по 4,8 гривні за кіловат, але є умови — нардеп розповів про плани влади

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14:22 Чи продовжать термін оновлення даних військовозобов’язаних — пояснення нардепа

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12:29 Енергетики мали святу ціль — нардеп розкрив причини обміління річки Дністер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Турне Зеленського Європою, бельгійські F-16 для України та новий фронт на півночі — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

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