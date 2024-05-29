Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

Соединенные Штаты Америки наложили санкции на граждан Китая из-за киберпреступлений на миллиарды долларов. А Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- политолог Петр Олещук;
- руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- политолог Валерий Гончарук;
- член партии "Слуга народа" Олег Семинский;
- военнослужащий "Джедай".
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.
- Зеленского попросили не говорить о членстве Украины в НАТО в этом году.
- Зеленский: на Саммите мира будут рассмотрены три пункта украинской Формулы мира.
- Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, — WP.
- США наложили санкции на граждан Китая из-за киберпреступлений на миллиарды долларов.
- Фарион восстановят в должности профессора Львовской политехники.
- В правительстве работают над созданием механизма электронного бронирования.
- Туск объявил о передаче всех имеющихся ресурсов для защиты границы с Беларусью.
- Лукашенко приостановил участие Беларуси в договоре о сокращении вооружений в Европе.
- Разрешение Украины бить по РФ: Путин угрожает Западу глобальной войной.
- Пик дефицита в энергосистеме может прийтись на июль, — Роман Грабчак.
- Отключение света в Украине сохранятся не менее двух лет, — эксперт.
- Украина запланировала импорт электроэнергии из пяти стран Европы.
- Уже через 2 недели информация из "Резерв+" будет приравнена к военно-учетному документу.
- Война уничтожила около 30% потенциала украинского агросектора, — Минагрополитики.
- ГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных.
- Правоохранитель за 2 000 долларов переодевал уклоняющихся в форменную одежду и перевозил через блокпосты, — ГБР.
Напомним, в Ровенской области из-за атаки российского дрона произошло обесточивание потребителей. Однако благодаря оперативным действиям энергетиков уже через 2 часа энергопитание было восстановлено.
Также мы писали, что представители некоторых стран-союзниц выразили однозначную поддержку Украине. Они выступили за то, чтобы Киев мог использовать западное оружие для ударов по территории России.