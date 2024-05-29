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Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

29 мая 2024 г. 17:53

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17:53 Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

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17:53 Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

Text

16:44 Почему украинцы не успевают обновить данные в ТЦК — политтехнолог Рохов назвал причину

Text

15:57 Украинцы будут платить по 4,8 гривны за киловатт, но есть условия — нардеп рассказал о планах власти

Text
Новость с видео

14:22 Продлят ли срок обновления данных военнообязанных — объяснение нардепа

Text

12:29 Энергетики имели святую цель — нардеп раскрыл причины обмеления реки Днестр

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:10 Доллар по 41 грн может стать реальностью уже через месяц-полтора — эксперт объяснил причины

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23:05 Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

Соединенные Штаты Америки наложили санкции на граждан Китая из-за киберпреступлений на миллиарды долларов. А Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • политолог Петр Олещук;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • политолог Валерий Гончарук;
  • член партии "Слуга народа" Олег Семинский;
  • военнослужащий "Джедай".

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.
  • Зеленского попросили не говорить о членстве Украины в НАТО в этом году.
  • Зеленский: на Саммите мира будут рассмотрены три пункта украинской Формулы мира.
  • Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, — WP.
  • США наложили санкции на граждан Китая из-за киберпреступлений на миллиарды долларов.
  • Фарион восстановят в должности профессора Львовской политехники.
  • В правительстве работают над созданием механизма электронного бронирования.
  • Туск объявил о передаче всех имеющихся ресурсов для защиты границы с Беларусью.
  • Лукашенко приостановил участие Беларуси в договоре о сокращении вооружений в Европе.
  • Разрешение Украины бить по РФ: Путин угрожает Западу глобальной войной.
  • Пик дефицита в энергосистеме может прийтись на июль, — Роман Грабчак.
  • Отключение света в Украине сохранятся не менее двух лет, — эксперт.
  • Украина запланировала импорт электроэнергии из пяти стран Европы.
  • Уже через 2 недели информация из "Резерв+" будет приравнена к военно-учетному документу.
  • Война уничтожила около 30% потенциала украинского агросектора, — Минагрополитики.
  • ГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных.
  • Правоохранитель за 2 000 долларов переодевал уклоняющихся в форменную одежду и перевозил через блокпосты, — ГБР.

Напомним, в Ровенской области из-за атаки российского дрона произошло обесточивание потребителей. Однако благодаря оперативным действиям энергетиков уже через 2 часа энергопитание было восстановлено.

Также мы писали, что представители некоторых стран-союзниц выразили однозначную поддержку Украине. Они выступили за то, чтобы Киев мог использовать западное оружие для ударов по территории России.

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18:15 Дети из Одессы смогут отдохнуть в Анкаре — помощь от Турции

18:08 На границе с Польшей модернизировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" — что изменилось

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:06 Прятался в грузовике — пограничники задержали уклониста на границе с Молдовой

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