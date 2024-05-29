Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

Соединенные Штаты Америки наложили санкции на граждан Китая из-за киберпреступлений на миллиарды долларов. А Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

политолог Петр Олещук;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

политический эксперт Константин Матвиенко;

политолог Валерий Гончарук;

член партии "Слуга народа" Олег Семинский;

военнослужащий "Джедай".

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.

Зеленского попросили не говорить о членстве Украины в НАТО в этом году.

Зеленский: на Саммите мира будут рассмотрены три пункта украинской Формулы мира.

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, — WP.

США наложили санкции на граждан Китая из-за киберпреступлений на миллиарды долларов.

Фарион восстановят в должности профессора Львовской политехники.

В правительстве работают над созданием механизма электронного бронирования.

Туск объявил о передаче всех имеющихся ресурсов для защиты границы с Беларусью.

Лукашенко приостановил участие Беларуси в договоре о сокращении вооружений в Европе.

Разрешение Украины бить по РФ: Путин угрожает Западу глобальной войной.

Пик дефицита в энергосистеме может прийтись на июль, — Роман Грабчак.

Отключение света в Украине сохранятся не менее двух лет, — эксперт.

Украина запланировала импорт электроэнергии из пяти стран Европы.

Уже через 2 недели информация из "Резерв+" будет приравнена к военно-учетному документу.

Война уничтожила около 30% потенциала украинского агросектора, — Минагрополитики.

ГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных.

Правоохранитель за 2 000 долларов переодевал уклоняющихся в форменную одежду и перевозил через блокпосты, — ГБР.

Напомним, в Ровенской области из-за атаки российского дрона произошло обесточивание потребителей. Однако благодаря оперативным действиям энергетиков уже через 2 часа энергопитание было восстановлено.

Также мы писали, что представители некоторых стран-союзниц выразили однозначную поддержку Украине. Они выступили за то, чтобы Киев мог использовать западное оружие для ударов по территории России.