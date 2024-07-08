Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про дефіцит електроенергії в Україні через аномальну спеку. Також дізнаємося, чого можна чекати від нового прем‘єр-міністра Великої Британії. Крім того, обговоримо анонс "місію миру" Угорщиною.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо відключення світла в Україні через спеку та перспективі відновлення нормального електропостачання. Також дві актуальні теми — чого чекати Україні від нового прем‘єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та анонс Угорщиною "місії миру".

Гості сьогоднішнього ефіру:

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";

Дмитро Васильєв, резидент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика";

Володимир Крейденко, слуга Народу, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури;

Георгій Мазурашу, слуга Народу;

Руслан Рохов, політтехнолог;

Олесь Доній, політолог, громадський діяч.

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