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Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

08 липня 2024 р. 08:00

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08:00 Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Відключення світла через аномальну спеку та анонс "місії миру" Угорщиною — ефір Ранок.LIVE

7 липня 2024
Text

19:01 Дикий назвав головну проблему ЗСУ

Text

05:19 Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

6 липня 2024
Text

23:27 Ветеран АТО Дикий пояснив, чому ЗСУ не можуть зараз контрнаступати

Text

16:05 Нардеп повідомив, на скільки Україна хоче збільшити імпорт електроенергії до зими

Text

13:22 Військовий назвав перевагу України над окупантами

Text

12:00 Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

Text

00:19 Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про дефіцит електроенергії в Україні через аномальну спеку. Також дізнаємося, чого можна чекати від нового прем‘єр-міністра Великої Британії. Крім того, обговоримо анонс "місію миру" Угорщиною.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо відключення світла в Україні через спеку та перспективі відновлення нормального електропостачання. Також дві актуальні теми — чого чекати Україні від нового прем‘єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та анонс Угорщиною "місії миру".  

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
  • Дмитро Васильєв, резидент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика";
  • Володимир Крейденко, слуга Народу, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури;
  • Георгій Мазурашу, слуга Народу;
  • Руслан Рохов, політтехнолог;
  • Олесь Доній, політолог, громадський діяч.

Нагадаємо, експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть АЕС виробляти більше електроенергії та чому. 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував нові "мирні кроки" щодо України наступного тижня. 

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер 5 липня офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії та оголосив новий склад британського уряду.

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08:17 Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область — сім населених пунктів опинились під вогнем

08:02 В ISW розповіли, яким чином України викоритовує дрони проти ворожих БпЛА

07:58 Житлові субсидії — чи можуть отримати іноземці та переселенці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:46 Скільки військовозобов'язаних оновили свої дані через "Резерв+" — в Міноборони назвали цифри

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