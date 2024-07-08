Отключение света из-за аномальной жары и анонса "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о дефиците электроэнергии в Украине из-за аномальной жары. Также узнаем, чего можно ожидать от нового премьер-министра Великобритании. Кроме того, обсудим анонс "миссии мира" Венгрией.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим отключение света в Украине из-за жары и перспективы восстановления нормального электроснабжения. Также две актуальные темы — чего ждать Украине от нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера и анонс Венгрией "миссии мира".

Гости сегодняшнего эфира:

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг";

Дмитрий Васильев, резидент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;

Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Владимир Крейденко, слуга Народа, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Георгий Мазурашу, слуга Народа;

Руслан Рохов, политтехнолог;

Олесь Доний, политолог, общественный деятель.

Напомним, эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии и почему.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал новые "мирные шаги" в отношении Украины.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер 5 июля официально стал новым премьер-министром Великобритании и объявил новый состав британского правительства.