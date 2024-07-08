Отключение света из-за аномальной жары и анонса "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о дефиците электроэнергии в Украине из-за аномальной жары. Также узнаем, чего можно ожидать от нового премьер-министра Великобритании. Кроме того, обсудим анонс "миссии мира" Венгрией.
Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим отключение света в Украине из-за жары и перспективы восстановления нормального электроснабжения. Также две актуальные темы — чего ждать Украине от нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера и анонс Венгрией "миссии мира".
Гости сегодняшнего эфира:
- Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг";
- Дмитрий Васильев, резидент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
- Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";
- Владимир Крейденко, слуга Народа, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Георгий Мазурашу, слуга Народа;
- Руслан Рохов, политтехнолог;
- Олесь Доний, политолог, общественный деятель.
Напомним, эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии и почему.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал новые "мирные шаги" в отношении Украины.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер 5 июля официально стал новым премьер-министром Великобритании и объявил новый состав британского правительства.