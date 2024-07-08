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Отключение света из-за аномальной жары и анонса "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

Отключение света из-за аномальной жары и анонса "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

8 июля 2024 г. 8:00

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08:00 Отключение света из-за аномальной жары и анонса "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

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23:27 Ветеран АТО Дикий объяснил, почему ВСУ не могут сейчас контрнаступать

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16:05 Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

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13:22 Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

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12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Отключение света из-за аномальной жары и анонса "миссии мира" Венгрией — эфир Ранок.LIVE

7 июля 2024
Text

19:01 Дикий назвал главную проблему ВСУ

Text

05:19 Военный эксперт объяснил, почему мобилизация в Украине провалилась

6 июля 2024
Text

23:27 Ветеран АТО Дикий объяснил, почему ВСУ не могут сейчас контрнаступать

Text

16:05 Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

Text

13:22 Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

Text

12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

Text

00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

5 июля 2024
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23:56 Камельчук сделал прогноз по строительству в Украине новых ТЭС и АЭС

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22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о дефиците электроэнергии в Украине из-за аномальной жары. Также узнаем, чего можно ожидать от нового премьер-министра Великобритании. Кроме того, обсудим анонс "миссии мира" Венгрией.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим отключение света в Украине из-за жары и перспективы восстановления нормального электроснабжения. Также две актуальные темы — чего ждать Украине от нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера и анонс Венгрией "миссии мира".  

Гости сегодняшнего эфира:

  • Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Юг";
  • Дмитрий Васильев, резидент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Владимир Крейденко, слуга Народа, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Георгий Мазурашу, слуга Народа;
  • Руслан Рохов, политтехнолог;
  • Олесь Доний, политолог, общественный деятель.

Напомним, эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии и почему.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал новые "мирные шаги" в отношении Украины.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер 5 июля официально стал новым премьер-министром Великобритании и объявил новый состав британского правительства.

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08:02 В ISW рассказали, каким образом Украина использует дроны против вражеских БпЛА

07:58 Жилищные субсидии — могут ли получить иностранцы и переселенцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:46 Сколько военнообязанных обновили свои данные через "Резерв+" — в Минобороны назвали цифры

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