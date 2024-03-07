Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

Під час візиту в Одесі недалеко від Володимира Зеленського стався вибух російської ракети, під Авдіївкою українські військові готують другу лінію оборони, а українці вшановують пам'ять Героя України Дмитра "Да Вінчі". Останні новини України 7 березня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".
Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Ситуація поблизу Авдіївки
У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:
- Під час візиту Зеленського в Одесі неподалік вибухнула російська ракета.
- В Одесі затримали агентку, яка готувала атаку на інфраструктуру міста.
- Атака РФ на Харківщину.
- В РФ палали казарми танкового училища.
- В Генштабі РФ закликали готувати до війни в Європі.
- Під Авдіївкою Україна готує вже другу лінію оборони.
- Російські військові торгують між собою українськими військовополоненими.
- Українці вшановують пам'ять Героя України Дмитра "Да Вінчі".
- В Україні тестуватимуть державну цифрову валюту.
Нагадаємо, російські окупанти тримають під захопленою Авдіївкою значне угрупування військ. Протягом минулої доби там відбулося 21 бойове зіткнення з ворогом.
Також російські війська продовжують активний наступ на Бахмутському напрямку. В ЗСУ розповіли, які райони є найважчими.