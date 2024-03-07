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Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

07 березня 2024 р. 19:09

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19:09 Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

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19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

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18:41 Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

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18:00 Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

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17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

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16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

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15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

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15:13 Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

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14:14 Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

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13:27 Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

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19:09 Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

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19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Text

18:41 Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

Text

18:00 Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

Text

17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

Text

15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

Text

15:13 Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

Text

14:14 Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

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13:27 Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

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Під час візиту в Одесі недалеко від Володимира Зеленського стався вибух російської ракети, під Авдіївкою українські військові готують другу лінію оборони, а українці вшановують пам'ять Героя України Дмитра "Да Вінчі". Останні новини України 7 березня  розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

Ситуація поблизу Авдіївки

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

  • Під час візиту Зеленського в Одесі неподалік вибухнула російська ракета.
  • В Одесі затримали агентку, яка готувала атаку на інфраструктуру міста. 
  • Атака РФ на Харківщину. 
  • В РФ палали казарми танкового училища. 
  • В Генштабі РФ закликали готувати до війни в Європі. 
  • Під Авдіївкою Україна готує вже другу лінію оборони.
  • Російські військові торгують між собою українськими військовополоненими. 
  • Українці вшановують пам'ять Героя України Дмитра "Да Вінчі". 
  • В Україні тестуватимуть державну цифрову валюту. 

Нагадаємо, російські окупанти тримають під захопленою Авдіївкою значне угрупування військ. Протягом минулої доби там відбулося 21 бойове зіткнення з ворогом.

Також російські війська продовжують активний наступ на Бахмутському напрямку. В ЗСУ розповіли, які райони є найважчими.

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19:17 Зеленський призначив Залужного послом України в Британії

19:15 В Одесі розірвали тендер на 17 мільйонів гривень — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:12 Боєць ЗСУ назвав три важливі моменти, які потрібно докорінно змінити в мобілізації

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17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

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15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

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