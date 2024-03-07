Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

Під час візиту в Одесі недалеко від Володимира Зеленського стався вибух російської ракети, під Авдіївкою українські військові готують другу лінію оборони, а українці вшановують пам'ять Героя України Дмитра "Да Вінчі". Останні новини України 7 березня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Ситуація поблизу Авдіївки

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

Під час візиту Зеленського в Одесі неподалік вибухнула російська ракета.

В Одесі затримали агентку, яка готувала атаку на інфраструктуру міста.

Атака РФ на Харківщину.

В РФ палали казарми танкового училища.

В Генштабі РФ закликали готувати до війни в Європі.

Під Авдіївкою Україна готує вже другу лінію оборони.

Російські військові торгують між собою українськими військовополоненими.

Українці вшановують пам'ять Героя України Дмитра "Да Вінчі".

В Україні тестуватимуть державну цифрову валюту.

Нагадаємо, російські окупанти тримають під захопленою Авдіївкою значне угрупування військ. Протягом минулої доби там відбулося 21 бойове зіткнення з ворогом.

Також російські війська продовжують активний наступ на Бахмутському напрямку. В ЗСУ розповіли, які райони є найважчими.