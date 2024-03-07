Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

Во время визита в Одессе недалеко от Владимира Зеленского произошел взрыв российской ракеты, под Авдеевкой украинские военные готовят вторую линию обороны, а украинцы чтят память Героя Украины Дмитрия "Да Винчи". Последние новости Украины 7 марта рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".
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Ситуация вблизи Авдеевки
В выпуске новостей, в частности, узнаете:
- Во время визита Зеленского в Одессе недалеко взорвалась российская ракета.
- В Одессе задержана агент, которая готовила атаку на инфраструктуру города.
- Атака РФ в Харьковскую область.
- В РФ горели казармы танкового училища.
- В Генштабе РФ призвали готовить к войне в Европе.
- Под Авдеевкой Украина готовит вторую линию обороны.
- Российские военные торгуют между собой украинскими военнопленными.
- Украинцы чтят память Героя Украины Дмитрия "Да Винчи".
- В Украине будут тестироваться государственная цифровая валюта.
Напомним, российские кафиры держат под захваченной Авдеевкой значительную группировку войск. За прошедшие сутки там произошло 21 боевое столкновение с врагом.
Также русские войска продолжают активное пришествие на Бахмутском направлении. В ВСУ рассказали, какие районы самые тяжелые.