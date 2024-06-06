Вибори в Європарламент, Угорщина на Саміті та мир від Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В Євросоюзі розпочався перший офіційний день виборів до Європарламенту, а Угорщина приїде на мирну конференцію у Швейцарії. Водночас Україна скоротила мирний план Зеленського з 10 до 3 пунктів для майбутніх перемовин із Росією.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50 на каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан;

народний депутат України, ексміністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;

директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда;

експерт з міжнародної економіки Іван Ус;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель Олексій Мовчан;

член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;

авіаексперт Анатолій Храпчинський;

командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка;

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що буде присутній на Саміті миру у Швейцарії.

Також у Європі, у четвер, 6 червня розпочались вибори до Європарламенту.