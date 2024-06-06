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Вибори в Європарламент, Угорщина на Саміті та мир від Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Вибори в Європарламент, Угорщина на Саміті та мир від Зеленського — ефір Вечір.LIVE

06 червня 2024 р. 17:58

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17:58Вибори в Європарламент, Угорщина на Саміті та мир від Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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14:51 Військовий проінформував про перебіг подій у Вовчанську — які виклики стоять перед ЗСУ

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12:23Коли синя гілка метро запрацює у Києві — названа нова дата

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09:57 Юрчишин відзначив роботу журналістів в Україні під час війни

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:58 Вибори в Європарламент, Угорщина на Саміті та мир від Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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14:51 Військовий проінформував про перебіг подій у Вовчанську — які виклики стоять перед ЗСУ

Text

12:23 Коли синя гілка метро запрацює у Києві — названа нова дата

Text

12:12 Втрати серед українських журналістів за час війни — Томіленко навів шокуючі дані

Text

11:09 Роковини трагедії на Каховській ГЕС — нардеп Соболєв прокоментував наслідки теракту РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:57 Юрчишин відзначив роботу журналістів в Україні під час війни

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08:00 Зеленський в Катарі, новий наступ РФ та річниця підриву Каховської ГЕС — ефір Ранок.LIVE

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20:38 Нардеп назвав кількість жінок, які перебувають на першій лінії фронту

В Євросоюзі розпочався перший офіційний день виборів до Європарламенту, а Угорщина приїде на мирну конференцію у Швейцарії. Водночас Україна скоротила мирний план Зеленського з 10 до 3 пунктів для майбутніх перемовин із Росією.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50 на каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан;
  • народний депутат України, ексміністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
  • директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда;
  • експерт з міжнародної економіки Іван Ус;
  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель Олексій Мовчан;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;
  • авіаексперт Анатолій Храпчинський;
  • командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка;

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що буде присутній на Саміті миру у Швейцарії.

Також у Європі, у четвер, 6 червня розпочались вибори до Європарламенту

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18:28 Байден заборонив Україні бити по Кремлю та Москві зброєю США — які ще є обмеження

18:27 Представникам ТЦК дозволили заходити в квартири для вручення повісток

18:25 Міноборони Болгарії спростувало чутки про відправку армії до України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:20 Півмільйона гривень за авто — як у Львові суд покарав нетверезого водія за ДТП

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