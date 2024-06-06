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Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

6 июня 2024 г. 17:58

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17:58Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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14:51 Военный проинформировал о ходе событий в Волчанске — какие вызовы стоят перед ВСУ

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12:23Когда синяя ветка метро заработает в Киеве — названа новая дата

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12:12Потери среди украинских журналистов за время войны — Томиленко привел шокирующие данные

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11:09 Годовщина трагедии на Каховской ГЭС — нардеп Соболев прокомментировал последствия теракта РФ

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09:57 Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны

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08:00 Зеленский в Катаре, новое наступление РФ и годовщина подрыва Каховской ГЭС — эфир Ранок.LIVE

5 июня 2024
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23:36 Юрист Шишкин назвал одно препятствие для проведения выборов в Украине

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22:17 Не Саммит мира — нардеп объяснил, что может изменить военную ситуацию в Украине

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20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:58 Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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14:51 Военный проинформировал о ходе событий в Волчанске — какие вызовы стоят перед ВСУ

Text

12:23 Когда синяя ветка метро заработает в Киеве — названа новая дата

Text

12:12 Потери среди украинских журналистов за время войны — Томиленко привел шокирующие данные

Text

11:09 Годовщина трагедии на Каховской ГЭС — нардеп Соболев прокомментировал последствия теракта РФ

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09:57 Юрчишин отметил работу журналистов в Украине во время войны

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08:00 Зеленский в Катаре, новое наступление РФ и годовщина подрыва Каховской ГЭС — эфир Ранок.LIVE

5 июня 2024
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23:36 Юрист Шишкин назвал одно препятствие для проведения выборов в Украине

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22:17 Не Саммит мира — нардеп объяснил, что может изменить военную ситуацию в Украине

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20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

В Евросоюзе начался первый официальный день выборов в Европарламент, а Венгрия приедет на мирную конференцию в Швейцарии. В то же время, Украина сократила мирный план Зеленского с 10 до 3 пунктов для предстоящих переговоров с Россией.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50 на канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан;
  • народный депутат Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда;
  • эксперт по международной экономике Иван Усс;
  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок Алексей Мовчан;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;
  • авиаэксперт Анатолий Храпчинский;
  • командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко;

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии.

Также в Европе, в четверг, 6 июня, начались выборы в Европарламент .

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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