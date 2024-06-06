Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В Евросоюзе начался первый официальный день выборов в Европарламент, а Венгрия приедет на мирную конференцию в Швейцарии. В то же время, Украина сократила мирный план Зеленского с 10 до 3 пунктов для предстоящих переговоров с Россией.
Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50 на канале Новини.LIVE.
Эфир Вечір.LIVE
Приглашенные гости студии:
- полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан;
- народный депутат Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
- директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда;
- эксперт по международной экономике Иван Усс;
- заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок Алексей Мовчан;
- член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;
- авиаэксперт Анатолий Храпчинский;
- командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко;
Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии.
Также в Европе, в четверг, 6 июня, начались выборы в Европарламент .