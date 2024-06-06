Выборы в Европарламент, Венгрия на Саммите и мир от Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В Евросоюзе начался первый официальный день выборов в Европарламент, а Венгрия приедет на мирную конференцию в Швейцарии. В то же время, Украина сократила мирный план Зеленского с 10 до 3 пунктов для предстоящих переговоров с Россией.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50 на канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан;

народный депутат Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;

директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда;

эксперт по международной экономике Иван Усс;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок Алексей Мовчан;

член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;

авиаэксперт Анатолий Храпчинский;

командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко;

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии.

Также в Европе, в четверг, 6 июня, начались выборы в Европарламент .