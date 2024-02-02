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Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

02 лютого 2024 р. 08:02

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08:02 Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

1 лютого 2024
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22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

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19:00 Погодження 59 млрд євро від ЄС та розвиток оборонного комплексу України — ефір Новини.LIVE

Text

17:44 Комаровський назвав причини здуття живота і пояснив, як цьому запобігти

Text

16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

Text

15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

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13:09 Не вийшов з машини — прострілити коліно, — командир зробив скандальну заяву щодо мобілізації

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Сьогодні у прямому ефірі Ранок.LIVE поговоримо про загрози, які спіткають законопроєкт про мобілізацію. Окрім того, прокоментуємо виділення Україні 50 мільярдів доларів від Європейського Союзу.

Подивитися ефір Новини.LIVE можна за посиланням.

Про що ефір

У Верховній Раді вважають, що під нинішню версію буде складно знайти голоси на користь проєкту про мобілізацію. З нього прибрали деякі суперечливі норми, однак у новій версії залишилися пункти, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

Всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро, повідомив президент Євроради Шарль Мішель. Про це він написав у X після офіційного початку саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Відкриттю зустрічі передували обговорення з окремими лідерами, зокрема угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Про це та не тільки поговоримо з гостями студії Новини.LIVE. Ними стали:

  • Ігор Левченко — військово-політичний оглядач;
  • Юрій Христензен — аналітик медіа-центру "Одеська політична платформа";
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Юрій Камельчук — народний депутат, "Слуга Народу";
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Олег Чабала — кандидат філософських наук, експерт-міжнародник;
  • Євген Дикий — військовий аналітик.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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