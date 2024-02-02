Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні у прямому ефірі Ранок.LIVE поговоримо про загрози, які спіткають законопроєкт про мобілізацію. Окрім того, прокоментуємо виділення Україні 50 мільярдів доларів від Європейського Союзу.

Подивитися ефір Новини.LIVE можна за посиланням.

Про що ефір

У Верховній Раді вважають, що під нинішню версію буде складно знайти голоси на користь проєкту про мобілізацію. З нього прибрали деякі суперечливі норми, однак у новій версії залишилися пункти, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

Всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро, повідомив президент Євроради Шарль Мішель. Про це він написав у X після офіційного початку саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Відкриттю зустрічі передували обговорення з окремими лідерами, зокрема угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Про це та не тільки поговоримо з гостями студії Новини.LIVE. Ними стали:

Ігор Левченко — військово-політичний оглядач;

Юрій Христензен — аналітик медіа-центру "Одеська політична платформа";

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Юрій Камельчук — народний депутат, "Слуга Народу";

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Олег Чабала — кандидат філософських наук, експерт-міжнародник;

Євген Дикий — військовий аналітик.