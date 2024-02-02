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Верховная Рада против мобилизации и 50 млрд евро от ЕС — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2024 г. 8:02

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08:02 Верховная Рада против мобилизации и 50 млрд евро от ЕС — эфир Ранок.LIVE

1 февраля 2024
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22:18 Депутат Устинова рассказала, почему важно поддерживать связи с США

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19:00Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

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17:44 Комаровский назвал причины вздутия живота и объяснил, как это предотвратить

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16:30 Поддержат ли люди Залужного, если он уйдет в политику — опрос

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15:48 В Вашингтоне выступили дети-свидетели военных преступлений РФ, — Кулеба

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14:15 Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

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13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

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12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

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11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

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08:02 Верховная Рада против мобилизации и 50 млрд евро от ЕС — эфир Ранок.LIVE

1 февраля 2024
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22:18 Депутат Устинова рассказала, почему важно поддерживать связи с США

Text

19:00 Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Комаровский назвал причины вздутия живота и объяснил, как это предотвратить

Text

16:30 Поддержат ли люди Залужного, если он уйдет в политику — опрос

Text

15:48 В Вашингтоне выступили дети-свидетели военных преступлений РФ, — Кулеба

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Text

14:15 Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

Text

13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Text

12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

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11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

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Сегодня в прямом эфире Ранок.LIVE поговорим об угрозах, попавших в законопроект о мобилизации. Кроме того, прокомментируем выделение Украине 50 млрд долларов от Европейского Союза.

Посмотреть эфир Новини.LIVE можно по ссылке.

О чем эфир

В Верховной Раде считают, что под нынешнюю версию сложно найти голоса в пользу проекта о мобилизации. Из него убрали некоторые противоречивые нормы, однако в новой версии остались пункты, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

Все 27 стран-членов Евросоюза согласились на предоставление Украине 50 млрд евро, сообщил президент Евросовета Шарль Мишель. Об этом он написал в X после официального начала саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Открытию встречи предшествовали обсуждения с отдельными лидерами, в том числе венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали:

  • Игорь Левченко — военно-политический обозреватель;
  • Юрий Христензен — аналитик медиа-центра "Одесская политическая платформа";
  • Олег Попенко — глава Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Юрий Камельчук — народный депутат, "Слуга Народа";
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Олег Чабала — кандидат философских наук, эксперт-международник;
  • Евгений Дикий — военный аналитик.

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08:07 В новом законопроекте о мобилизации много положительных моментов — одесский юрист

08:04 Во время Благотворительного завтрака Байден высказался по поводу будущей помощи для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:18 Депутат Устинова рассказала, почему важно поддерживать связи с США

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