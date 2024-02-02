Верховная Рада против мобилизации и 50 млрд евро от ЕС — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в прямом эфире Ранок.LIVE поговорим об угрозах, попавших в законопроект о мобилизации. Кроме того, прокомментируем выделение Украине 50 млрд долларов от Европейского Союза.

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О чем эфир

В Верховной Раде считают, что под нынешнюю версию сложно найти голоса в пользу проекта о мобилизации. Из него убрали некоторые противоречивые нормы, однако в новой версии остались пункты, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

Все 27 стран-членов Евросоюза согласились на предоставление Украине 50 млрд евро, сообщил президент Евросовета Шарль Мишель. Об этом он написал в X после официального начала саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Открытию встречи предшествовали обсуждения с отдельными лидерами, в том числе венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали:

Игорь Левченко — военно-политический обозреватель;

Юрий Христензен — аналитик медиа-центра "Одесская политическая платформа";

Олег Попенко — глава Союза потребителей коммунальных услуг;

Юрий Камельчук — народный депутат, "Слуга Народа";

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Олег Чабала — кандидат философских наук, эксперт-международник;

Евгений Дикий — военный аналитик.