Веніславський пояснив, як Путін шантажує світ проведенням так званих навчань

Розмовами про загрозу застосування тактичної ядерної зброї Росія морально й психологічно тисне на наших партнерів. Проведенням так званих навчань РФ шантажує увесь світ.

Про це сказав представник оборонного Комітету Федір Веніславський в ефірі Новини.LIVE у середу, 8 травня.

Росія продовжує шантажувати Захід

Федір Веніславський зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін вчергове намагається шантажувати весь цивілізований світ, зокрема, через проведення так званих навчань.

"Я думаю, що ми не можемо виключати потенційну можливість застосування такої зброї, оскільки складно передбачити і оцінити, що відбувається в хворій голові диктатора. Ризики є мінімальними, але це є межею, після якої цивілізований світ не пробачить йому такий крок", — зазначив політик.

Нагадаємо, у Пентагоні прокоментували загрозу використання ядерної зброї Росією. У американському відомстві поки що не бачать ознак того, що РФ використає таку зброю навіть для навчань.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони Білорусі вирішило раптово розпочати перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль знову активізував кампанію із залученням ядерних погроз і дипломатичних маніпуляцій. Метою цього, пояснюють, є намагання контролювати Захід.