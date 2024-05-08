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Веніславський пояснив, як Путін шантажує світ проведенням так званих навчань

Веніславський пояснив, як Путін шантажує світ проведенням так званих навчань

08 травня 2024 р. 19:03

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19:03 Веніславський пояснив, як Путін шантажує світ проведенням так званих навчань

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17:50 Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

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13:02 Представник ЗСУ пояснив, як надходження допомоги від США вимагає збільшення армії

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12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

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11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

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08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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03:50 Всіх військовозобов'язаних поділять на дві чіткі категорії — пояснення Веніславського

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Розмовами про загрозу застосування тактичної ядерної зброї Росія морально й психологічно тисне на наших партнерів. Проведенням так званих навчань РФ шантажує увесь світ.

Про це сказав представник оборонного Комітету Федір Веніславський в ефірі Новини.LIVE у середу, 8 травня.

Росія продовжує шантажувати Захід

Федір Веніславський зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін вчергове намагається шантажувати весь цивілізований світ, зокрема, через проведення так званих навчань.

"Я думаю, що ми не можемо виключати потенційну можливість застосування такої зброї, оскільки складно передбачити і оцінити, що відбувається в хворій голові диктатора. Ризики є мінімальними, але це є межею, після якої цивілізований світ не пробачить йому такий крок", — зазначив політик.

Нагадаємо, у Пентагоні прокоментували загрозу використання ядерної зброї Росією. У американському відомстві поки що не бачать ознак того, що РФ використає таку зброю навіть для навчань.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони Білорусі вирішило раптово розпочати перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. 

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль знову активізував кампанію із залученням ядерних погроз і дипломатичних маніпуляцій. Метою цього, пояснюють, є намагання контролювати Захід.

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19:00 Нічний "Вампір" — в ДПСУ показали нічний удар з дрона по окупантах на Луганщині

18:50 Жовтий рівень небезпеки на Одещині — синоптики попередили про погіршення погодних умов

18:40 Кинув собаку об асфальт — у Києві поліцейські затримали чоловіка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:36 Посада глави ЦПК Шабуніна в армії виявилася фейковою, — ЗМІ

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