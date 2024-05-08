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Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

8 мая 2024 г. 19:03

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19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

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19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

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17:50 Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

Text

13:02 Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

Text

12:03 Нардеп раскритиковал возможность избрать должность в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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03:50 Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

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Разговорами об угрозе применения тактического ядерного оружия Россия морально и психологически давит на наших партнеров. Проведением так называемых учений РФ шантажирует весь мир.

Об этом сказал представитель оборонного Комитета Федор Вениславский в эфире Новини.LIVE в среду, 8 мая.

Россия продолжает шантажировать Запад

Федор Вениславский отметил, что глава Кремля Владимир Путин в очередной раз пытается шантажировать весь цивилизованный мир, в частности через проведение так называемых учений.

"Я думаю, что мы не можем исключать потенциальную возможность применения такого оружия, поскольку сложно предсказать и оценить, что происходит в больной голове диктатора. Риски минимальны, но это предел, после которого цивилизованный мир не простит ему такой шаг" , — отметил политик.

Напомним, в Пентагоне прокомментировали угрозу использования ядерного оружия Россией. В американском ведомстве пока не видят признаков того, что РФ использует такое оружие даже для учений.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Беларуси решило внезапно приступить к проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль снова активизировал кампанию по привлечению ядерных угроз и дипломатических манипуляций. Целью этого, объясняют, является попытка контролировать Запад.

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18:50 Желтый уровень опасности в Одесской области — синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

18:40 Бросил собаку об асфальт — в Киеве полицейские задержали мужчину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

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13:02 Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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03:50 Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

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01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

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