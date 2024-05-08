Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

Разговорами об угрозе применения тактического ядерного оружия Россия морально и психологически давит на наших партнеров. Проведением так называемых учений РФ шантажирует весь мир.

Об этом сказал представитель оборонного Комитета Федор Вениславский в эфире Новини.LIVE в среду, 8 мая.

Россия продолжает шантажировать Запад

Федор Вениславский отметил, что глава Кремля Владимир Путин в очередной раз пытается шантажировать весь цивилизованный мир, в частности через проведение так называемых учений.

"Я думаю, что мы не можем исключать потенциальную возможность применения такого оружия, поскольку сложно предсказать и оценить, что происходит в больной голове диктатора. Риски минимальны, но это предел, после которого цивилизованный мир не простит ему такой шаг" , — отметил политик.

Напомним, в Пентагоне прокомментировали угрозу использования ядерного оружия Россией. В американском ведомстве пока не видят признаков того, что РФ использует такое оружие даже для учений.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Беларуси решило внезапно приступить к проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль снова активизировал кампанию по привлечению ядерных угроз и дипломатических манипуляций. Целью этого, объясняют, является попытка контролировать Запад.