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Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

22 лютого 2024 р. 18:16

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18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

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18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

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18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

Text

17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

Text

16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

Text

15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:59 Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

Text

14:15 Рекордна сума — скільки українці заборгували за електрику в 2023-му

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13:33 Гордон розповів, як ставиться до Зеленського і чому вважає його героєм

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В Офісі Президента анонсували велику конференцію, яка присвячена річниці повномасштабної війни. Очікується, що до зустрічі приєднаються усі представники військово-політичного керівництва України. 

Що про це думають українці — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Чого очікують українці від конференції військово-політичного керівництва

"Вже стільки тих конференцій було. Що було? Нічого фактично". 

"Нічого хорошого". 

"Очікую на електронні кабінети призовників". 

"Очікувати щось гарного не доводиться. Саме це зібрання доводить лише те, що наша країна наближається до кризи не тільки військової, але й політичної. Потрібно щось вирішувати". 

"Мене цікавить постачання військової допомоги, чи є альтернативний план допомоги від США, яка зараз затримується?". 

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу". Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.

Також на зустрічі президент обговорив ситуацію на фронті, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві, завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.

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18:28 Тіло Навального показали його матері — деталі

18:26 У Харкові не можуть відновити зруйновані Росією пам'ятники — що заважає владі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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