Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

В Офісі Президента анонсували велику конференцію, яка присвячена річниці повномасштабної війни. Очікується, що до зустрічі приєднаються усі представники військово-політичного керівництва України.

Що про це думають українці — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Чого очікують українці від конференції військово-політичного керівництва

"Вже стільки тих конференцій було. Що було? Нічого фактично".

"Нічого хорошого".

"Очікую на електронні кабінети призовників".

"Очікувати щось гарного не доводиться. Саме це зібрання доводить лише те, що наша країна наближається до кризи не тільки військової, але й політичної. Потрібно щось вирішувати".

"Мене цікавить постачання військової допомоги, чи є альтернативний план допомоги від США, яка зараз затримується?".

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу". Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.

Також на зустрічі президент обговорив ситуацію на фронті, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві, завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.