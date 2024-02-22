Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи arrow
Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

22 февраля 2024 г. 18:16

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Text

18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

Text

18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

Text

17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

Text

16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

Text

14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

Text

14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

Text

13:33 Гордон рассказал, как относится к Зеленскому и почему считает его героем

Text

12:51 Россияне прибегли к новым методам на фронте — что начали использовать

Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Text

18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

Text

18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

Text

17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

Text

16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

Text

14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

Text

14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

Text

13:33 Гордон рассказал, как относится к Зеленскому и почему считает его героем

Text

12:51 Россияне прибегли к новым методам на фронте — что начали использовать

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

В Офисе Президента анонсировали большую конференцию, посвященную годовщине полномасштабной войны. Ожидается, что к встрече присоединятся все представители военно-политического руководства Украины.

Что об этом думают украинцы — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Чего ждут украинцы от конференции военно-политического руководства

"Уже столько конференций было. Что было? Ничего фактически".

"Ничего хорошего".

"Ожидаю электронных кабинетов призывников".

"Ожидать чего-то хорошего не приходится. Именно это собрание доказывает только то, что наша страна приближается к кризису не только военного, но и политического. Нужно что-то решать".

"Меня интересует поставка военной помощи, есть ли альтернативный план помощи от США, которая сейчас задерживается?".

Напомним, 21 февраля Владимир Зеленский провел собрание с народными депутатами от политической партии "Слуга народа". Во время встречи глава государства предложил повысить зарплаты украинским военным, которые находятся на фронте более двух лет, до 200 тысяч гривен.

Также на встрече президент обсудил ситуацию на фронте, экономику, помощь партнеров, сохранение единства в обществе, задачи для парламента и депутатов по этим направлениям.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

19:03 Стало известно, что написано в медицинском заключении о смерти Навального

19:00 Миллион в зарплату "по дружбе" — в Одесской области разоблачили чиновницу

Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

18:52 Еврокомиссия объяснила заявления Урсулы фон дер Ляйен о задержке переговоров с Украиной

Новость с видео

18:48 Зеленский назвал три приоритетных задания на 2024 год после встречи с дипломатами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:44 Турция поможет США увеличить производство снарядов

18:30 На штраф-площадки в Одессе потратят более 10 миллионов гривен

Новость с фото

18:28 Ударный "Телец" - что известно о ракетах Taurus, которые получит Украина от Германии

Новость с видео

18:28 Тело Навального показали его матери — детали

18:26 В Харькове не могут восстановить разрушенные Россией памятники — что мешает властям

19:03 Стало известно, что написано в медицинском заключении о смерти Навального

19:00 Миллион в зарплату "по дружбе" — в Одесской области разоблачили чиновницу

18:52 Еврокомиссия объяснила заявления Урсулы фон дер Ляйен о задержке переговоров с Украиной

Новость с видео

18:48 Зеленский назвал три приоритетных задания на 2024 год после встречи с дипломатами

18:44 Турция поможет США увеличить производство снарядов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 На штраф-площадки в Одессе потратят более 10 миллионов гривен

Новость с фото

18:28 Ударный "Телец" - что известно о ракетах Taurus, которые получит Украина от Германии

Новость с видео

18:28 Тело Навального показали его матери — детали

18:26 В Харькове не могут восстановить разрушенные Россией памятники — что мешает властям

18:19 Экоинспекция не смогла назвать сумму ущерба от разлива нефтепродуктов в реку в Харькове

Новость с видео

12:10 Из Одессы в Кишинев за четыре часа — что известно о первом аэротрансфере

Эксклюзив

06:36 Уменьшение выплат ВПЛ и помощь пострадавшим от войны, — объяснение Верещук

06:30 SkyRanger R70 — чем помогут Украине канадские дроны

21 февраля 2024
Новость с видео

20:00 Наше вам с кисточкой — в чем феномен "одесского языка"

Новость с видео

12:30 Куб памяти — одесситы требуют переименовать улицы в честь украинских военных

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале

06:30 Kaan — что известно о современных турецких самолетах, которые хочет купить Украина

06:01 Языковые скандалы — почему Киев упорно русскоязычный

20 февраля 2024
Новость с видео

19:45 Майдан через 10 лет, как изменили события украинцев — мнение одесситов

Эксклюзив

18:25 Когда Рада примет законопроект о мобилизации — ответил член комитета обороны

Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Text

18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

Text

18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

Text

17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

Text

16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

Text

14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

Text

14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

Text

13:33 Гордон рассказал, как относится к Зеленскому и почему считает его героем

Text

12:51 Россияне прибегли к новым методам на фронте — что начали использовать