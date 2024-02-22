Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

В Офисе Президента анонсировали большую конференцию, посвященную годовщине полномасштабной войны. Ожидается, что к встрече присоединятся все представители военно-политического руководства Украины.

Что об этом думают украинцы — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Чего ждут украинцы от конференции военно-политического руководства

"Уже столько конференций было. Что было? Ничего фактически".

"Ничего хорошего".

"Ожидаю электронных кабинетов призывников".

"Ожидать чего-то хорошего не приходится. Именно это собрание доказывает только то, что наша страна приближается к кризису не только военного, но и политического. Нужно что-то решать".

"Меня интересует поставка военной помощи, есть ли альтернативный план помощи от США, которая сейчас задерживается?".

Напомним, 21 февраля Владимир Зеленский провел собрание с народными депутатами от политической партии "Слуга народа". Во время встречи глава государства предложил повысить зарплаты украинским военным, которые находятся на фронте более двух лет, до 200 тысяч гривен.

Также на встрече президент обсудил ситуацию на фронте, экономику, помощь партнеров, сохранение единства в обществе, задачи для парламента и депутатов по этим направлениям.