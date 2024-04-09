Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

Міністерство культури відреагувало на бронь від мобілізації, Україна та Польща розслідують справу про закупівлю зброї, а також нові подробиці вбивства неповнолітнього підлітка у столичному фунікулері. Останні новини України за квітня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Випуск можна переглянути за посиланням.

Реакція Мінкульту на бронь від мобілізації

Що цікавого можна дізнатись у випуску:

в Києві попрощалися із загиблими бійцями ЗСУ;

в.о міністра культури України Ростислав Карандєєв відреагував на критику бронювання від мобілізації;

підозрюваний у вбивстві підлітка силовик на станції фунікулера був напідпитку;

НАБУ та польська поліція розслідують справу про закупівлю зброї.

Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд Києва ухвалив відправити правоохоронця, підозрюваного у вбивстві юнака на станції фунікулера, під варту на 60 діб, до 5 червня.

Водночас Мінкульт підтвердив для телеканалів телемарафону "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, забронювавши їхніх працівників від мобілізації.