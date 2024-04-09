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Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

09 квітня 2024 р. 19:10

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19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

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19:10 Вбивство підлітка на фунікулері, реакція Мінкульту на бронь від мобілізації — новини 9 квітня

Text

18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Text

17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

Text

17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

Text

14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

Text

12:35 Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

Text

12:29 Евакуація у Часовому Ярі — скільки людей лишилось у громаді й чи є серед них діти

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11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

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11:09 Політолог пояснив, чи варто мобілізувати засуджених

Міністерство культури відреагувало на бронь від мобілізації, Україна та Польща розслідують справу про закупівлю зброї, а також нові подробиці вбивства неповнолітнього підлітка у столичному фунікулері. Останні новини України за квітня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Випуск можна переглянути за посиланням.

Реакція Мінкульту на бронь від мобілізації

Що цікавого можна дізнатись у випуску:

  • в Києві попрощалися із загиблими бійцями ЗСУ;
  • в.о міністра культури України Ростислав Карандєєв відреагував на критику бронювання від мобілізації;
  • підозрюваний у вбивстві підлітка силовик на станції фунікулера був напідпитку;
  • НАБУ та польська поліція розслідують справу про закупівлю зброї.

Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд Києва ухвалив відправити правоохоронця, підозрюваного у вбивстві юнака на станції фунікулера, під варту на 60 діб, до 5 червня.

Водночас Мінкульт підтвердив для телеканалів телемарафону "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, забронювавши їхніх працівників від мобілізації. 

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19:44 У Франківську судитимуть військкома який фіктивно оформив на роботу професійних футболістів

19:33 Росія офіційно запросила Україну на Ігри дружби

19:30 Початок "Режисера" — в Одесі розпочали знімати фільм про Довженка

19:25 У Львові з маршрутки на ходу випав підліток

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:23 Росія офіційно звинуватила українську компанію у фінансуванні теракту в ТРЦ Крокус

19:01 На Одещині було чутно вибухи — ворог вдарив балістичною ракетою Іскандер

19:00 Бригада "Азов" оголосила набір у 6-й батальйон спеціального призначення

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17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

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17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

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14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

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