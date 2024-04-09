Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

Министерство культуры отреагировало на бронь от мобилизации, Украина и Польша расследуют дело о закупке оружия, а также подробности убийства несовершеннолетнего подростка на столичном фуникулере. Последние новости Украины за апрель рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Выпуск можно просмотреть по ссылке.

Реакция Минкульта на бронь от мобилизации

Что интересного можно узнать в выпуске:

в Киеве простились с погибшими бойцами ВСУ;

и.о министра культуры Украины Ростислав Карандеев отреагировал на критику бронирования от мобилизации;

подозреваемый в убийстве подростка силовик на станции фуникулера был подвыпивший;

НАБУ и польская полиция расследуют дело о закупке оружия.

Напомним, сегодня Печерский райсуд Киева принял решение отправить правоохранителя, подозреваемого в убийстве юноши на станции фуникулера, под стражу на 60 суток, до 5 июня.

В то же время Минкульт подтвердил для телеканалов телемарафона "Єдині новини" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, забронировав их работников от мобилизации.