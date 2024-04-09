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Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

9 апреля 2024 г. 19:10

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19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

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18:15Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

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17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

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14:41 Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

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14:11 Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

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12:35 Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

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12:29Эвакуация в Часовом Яру — сколько людей осталось в общине и есть ли среди них дети

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11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

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11:09 Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

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19:10 Убийство подростка на фуникулере, реакция Минкульта на бронь от мобилизации — новости 9 апреля

Text

18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

Text

17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

Text

14:41 Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:11 Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

Text

12:35 Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

Text

12:29 Эвакуация в Часовом Яру — сколько людей осталось в общине и есть ли среди них дети

Text

11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

Text

11:09 Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

Министерство культуры отреагировало на бронь от мобилизации, Украина и Польша расследуют дело о закупке оружия, а также подробности убийства несовершеннолетнего подростка на столичном фуникулере. Последние новости Украины за апрель рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Выпуск можно просмотреть по ссылке.

Реакция Минкульта на бронь от мобилизации

Что интересного можно узнать в выпуске:

  • в Киеве простились с погибшими бойцами ВСУ;
  • и.о министра культуры Украины Ростислав Карандеев отреагировал на критику бронирования от мобилизации;
  • подозреваемый в убийстве подростка силовик на станции фуникулера был подвыпивший;
  • НАБУ и польская полиция расследуют дело о закупке оружия.

Напомним, сегодня Печерский райсуд Киева принял решение отправить правоохранителя, подозреваемого в убийстве юноши на станции фуникулера, под стражу на 60 суток, до 5 июня.

В то же время Минкульт подтвердил для телеканалов телемарафона "Єдині новини" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, забронировав их работников от мобилизации.

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19:23 Россия официально обвинила украинскую компанию в финансировании теракта в ТРЦ Крокус

19:01 В Одесской области были слышны взрывы — враг ударил баллистической ракетой Искандер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

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12:35 Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

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