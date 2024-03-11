Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Чергова гостя студії Вечір.LIVE — російська опозиційна журналістка Ольга Романова. Тема ефіру — вбивство Олексія Навального та ймовірність розпаду Росії після української перемоги.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Ольгою Романовою
Теми для дискусії з ведучою каналу Юлією Литвиненко:
- ймовірність масованих терактів у Москві;
- їхні організатори, потенційні цілі та жертви;
- вбивство Олексія Навального;
- перемога Володимира Путіна на виборах;
- можливість ядерного удару.
Нагадаємо, що раніше держсекретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував відправку до України миротворців Альянсу.
Водночас у ВПС Естонії заявили, що збиття Україною російських літаків, створює умови для розміщення винищувачів F-16.