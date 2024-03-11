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Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

11 березня 2024 р. 22:29

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22:29Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

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07:59Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

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22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

Text

18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

Text

18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

Text

17:23 В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

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Text

16:28 Чи можливі в Росії теракти напередодні виборів — відповідь експерта

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15:34 Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

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Чергова гостя студії Вечір.LIVE — російська опозиційна журналістка Ольга Романова. Тема ефіру — вбивство Олексія Навального та ймовірність розпаду Росії після української перемоги. 

Подивитися ефір можна за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Ольгою Романовою

Теми для дискусії з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

  • ймовірність масованих терактів у Москві;
  • їхні організатори, потенційні цілі та жертви;
  • вбивство Олексія Навального;
  • перемога Володимира Путіна на виборах;
  • можливість ядерного удару.

Нагадаємо, що раніше держсекретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував відправку до України миротворців Альянсу. 

Водночас у ВПС Естонії заявили, що збиття Україною російських літаків, створює умови для розміщення винищувачів F-16. 

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22:15 Зеленський дав інтерв'ю французькому ЗМІ — головні тези бесіди

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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