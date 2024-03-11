Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Чергова гостя студії Вечір.LIVE — російська опозиційна журналістка Ольга Романова. Тема ефіру — вбивство Олексія Навального та ймовірність розпаду Росії після української перемоги.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Ольгою Романовою

Теми для дискусії з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

ймовірність масованих терактів у Москві;

їхні організатори, потенційні цілі та жертви;

вбивство Олексія Навального;

перемога Володимира Путіна на виборах;

можливість ядерного удару.

Нагадаємо, що раніше держсекретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував відправку до України миротворців Альянсу.

Водночас у ВПС Естонії заявили, що збиття Україною російських літаків, створює умови для розміщення винищувачів F-16.