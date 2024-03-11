Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Очередная гостья студии Вечір.LIVE — российская оппозиционная журналистка Ольга Романова. Тема эфира — убийство Алексея Навального и вероятность распада России после украинской победы.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Ольгой Романовой
Темы для дискуссии с ведущей канала Юлией Литвиненко:
- вероятность массированных терактов в Москве;
- их организаторы, потенциальные цели и жертвы;
- убийство Алексея Навального;
- победа Владимира Путина на выборах;
- возможность ядерного удара
Напомним, что ранее госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал отправку в Украину миротворцев Альянса.
В то же время в ВВС Эстонии заявили, что сбитие Украиной российских самолетов создает условия для размещения истребителей F-16.