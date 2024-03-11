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Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

11 марта 2024 г. 22:29

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22:29Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

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20:30Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

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17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

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16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

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15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

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12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

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10:51 Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

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07:59Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

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22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

Text

18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

Text

18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ

Text

17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Text

12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

Text

10:51 Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

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07:59 Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

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Очередная гостья студии Вечір.LIVE — российская оппозиционная журналистка Ольга Романова. Тема эфира — убийство Алексея Навального и вероятность распада России после украинской победы.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Ольгой Романовой

Темы для дискуссии с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • вероятность массированных терактов в Москве;
  • их организаторы, потенциальные цели и жертвы;
  • убийство Алексея Навального;
  • победа Владимира Путина на выборах;
  • возможность ядерного удара

Напомним, что ранее госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал отправку в Украину миротворцев Альянса.

В то же время в ВВС Эстонии заявили, что сбитие Украиной российских самолетов создает условия для размещения истребителей F-16.

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23:05 В Киеве раздался взрыв — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:04 За футболистом из Первой лиги Украины следят скауты Манчестер Юнайтед

обновлено:

22:57 В Украине раздается воздушная тревога — угроза атаки дронов

Новость с видео

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