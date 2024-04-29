Важлива заява Зеленського щодо Саміту миру — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський в неділю, 28 квітня, заявив про підготовку до першого, інавгураційного Саміту миру. Команда разом з ключовими партнерами працюють, аби він став дійсно глобальним.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

За словами Зеленського, на Саміті миру будуть представлені всі континенти — різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток.

Однак всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обовʼязковими документами для кожної держави світу, включно з Росією.

"Світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити. Саме у червні може початися шлях до справедливого миру", — наголосив Президент.

Раніше Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру, маючи конкретний план як це зробити.

Також ми писали, що Президент провів телефонну розмову з очільником Швейцарії, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру.