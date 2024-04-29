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Важлива заява Зеленського щодо Саміту миру — ефір Новини.LIVE

Важлива заява Зеленського щодо Саміту миру — ефір Новини.LIVE

29 квітня 2024 р. 07:59

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07:59 Важлива заява Зеленського щодо Саміту миру — ефір Новини.LIVE

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07:59 Важлива заява Зеленського щодо Саміту миру — ефір Новини.LIVE

Text

02:50 Росіяни нападають навіть там, де ми не розраховували, — військовослужбовець ЗСУ Єгор Олійник

28 квітня 2024
Text

15:20 Сазонов назвав наслідки, якби захоплення України Росією сталося у перші дні

Text

14:43 У Києві пройшла чергова акція на підтримку українських військовополонених

Text

11:10 Табах озвучив наслідки для Росії, якщо вона нападе на країни НАТО

Text

08:45 Сазонов розповів, проти яких цілей ворога буде застосована зброя від партнерів

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17:35 Герасимчук розповіла, скільки українських дітей вкрали росіяни

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Президент України Володимир Зеленський в неділю, 28 квітня, заявив про підготовку до першого, інавгураційного Саміту миру. Команда разом з ключовими партнерами працюють, аби він став дійсно глобальним.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

 

За словами Зеленського, на Саміті миру будуть представлені всі континенти — різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток.

Однак всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обовʼязковими документами для кожної держави світу, включно з Росією.

"Світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити. Саме у червні може початися шлях до справедливого миру", — наголосив Президент.

Раніше Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати Саміт миру, маючи конкретний план як це зробити.

Також ми писали, що Президент провів телефонну розмову з очільником Швейцарії, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру. 

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