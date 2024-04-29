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Важное заявление Зеленского по поводу Саммита мира — эфир Новини.LIVE

Важное заявление Зеленского по поводу Саммита мира — эфир Новини.LIVE

29 апреля 2024 г. 7:59

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07:59 Важное заявление Зеленского по поводу Саммита мира — эфир Новини.LIVE

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02:50 Россияне нападают даже там, где мы не рассчитывали, — военнослужащий ВСУ Егор Олейник

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11:10 Табах озвучил последствия для России, если она нападет на страны НАТО

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08:45 Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров

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17:35 Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

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13:15 Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

26 апреля 2024
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18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

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18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

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07:59 Важное заявление Зеленского по поводу Саммита мира — эфир Новини.LIVE

Text

02:50 Россияне нападают даже там, где мы не рассчитывали, — военнослужащий ВСУ Егор Олейник

28 апреля 2024
Text

15:20 Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

Text

14:43 В Киеве прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных

Text

11:10 Табах озвучил последствия для России, если она нападет на страны НАТО

Text

08:45 Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров

27 апреля 2024
Text

17:35 Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

Text

13:15 Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

26 апреля 2024
Text

18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 апреля, заявил о подготовке к первому, инаугурационному Саммиту мира. Команда вместе с ключевыми партнерами работают, чтобы он стал действительно глобальным.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

По словам Зеленского, на Саммите мира будут представлены все континенты — разные части света, разные взгляды на глобальное развитие.

Однако все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, включая Россию.

"Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", — подчеркнул Президент.

Ранее Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира, имея конкретный план, как это сделать.

Также мы писали, что Президент провел телефонный разговор с главой Швейцарии, в ходе которой обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.

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08:38 Возле Львова грузовик сбил пешехода

08:37 Компенсация за отпуск — что важно знать работникам в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:19 Как изменились отношения между РФ и Таджикистаном после теракта в ТЦ "Крокус" — оценка ISW

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