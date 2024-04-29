Важное заявление Зеленского по поводу Саммита мира — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 апреля, заявил о подготовке к первому, инаугурационному Саммиту мира. Команда вместе с ключевыми партнерами работают, чтобы он стал действительно глобальным.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

По словам Зеленского, на Саммите мира будут представлены все континенты — разные части света, разные взгляды на глобальное развитие.

Однако все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, включая Россию.

"Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", — подчеркнул Президент.

Ранее Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира, имея конкретный план, как это сделать.

Также мы писали, что Президент провел телефонный разговор с главой Швейцарии, в ходе которой обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.