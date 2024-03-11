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В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

11 березня 2024 р. 17:23

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17:23 В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

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16:28 Чи можливі в Росії теракти напередодні виборів — відповідь експерта

Text

15:34 Чи отримає Україна запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні — думка експерта

Text

12:19 В ГУР показали кадри операції з повернення вишок Бойка

Text

10:51 Україна проводить переговори із США та ЄС щодо відкриття аеропортів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:59 Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

10 березня 2024
Text

19:45 Психолог пояснив, як коректно звернутися до військового, який потребує допомоги

Text

17:27 Військовий відповів, чи варто навчати українських школярів керуванню дронами

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12:11 Військовий пояснив, як ставляться бійці на фронті до розваг та вечірок цивільних під час війни

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Народний депутат від політсили "Слуга народу"  Олег Дунда розповів, чому в Україні зараз не працює законодавство мирного часу. За його словами, в Україні зараз одна мета — виживання.

Про це він розповів в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Чому в Україні зараз не працює закон мирного часу

За словами політика, про демократію, права і свободи людини варто говорити після завершення війни.

"Сьогодні складно уявити, щоб будь-який наш громадянин нічого не робив для завершення війни, ми маємо людину забезпечити як мінімум роботою на оборонному підприємстві", — сказав він.

Дунда також додав, що цьогоріч Україна повинна усвідомити цю ситуацію і пояснити цю позицію урядам дружніх країн-партнерів, інакше українська влада стикнеться з вкрай негативними наслідками.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що у парламенті готують на розгляд підвищення штрафів ухилянтам від мобілізації замість блокування рахунків у банках.

Водночас секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Роман Костенко сказав, що засідання з приводу розгляду законопроєкту про мобілізацію та подальших дискусій щодо нього планують розпочати в другій половині березня. 

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17:35 Адвокат пояснив, як суд може визнати правомірними незаконні дії ТЦК

17:27 На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні — в якому він стані

17:21 Повернення чоловіків в Україну замість військ НАТО — голова МЗС Словаччини зробив заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза

17:02 В одному з районів Львова невідомі стріляють по вікнах багатоповерхівок

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:59 Швеція стане членом НАТО та відправка військ Альянсу в Україну — ефір Новини.LIVE

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