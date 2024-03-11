В Україні зараз не працює законодавство мирного часу — нардеп озвучив причини

Народний депутат від політсили "Слуга народу" Олег Дунда розповів, чому в Україні зараз не працює законодавство мирного часу. За його словами, в Україні зараз одна мета — виживання.

Про це він розповів в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Чому в Україні зараз не працює закон мирного часу

За словами політика, про демократію, права і свободи людини варто говорити після завершення війни.

"Сьогодні складно уявити, щоб будь-який наш громадянин нічого не робив для завершення війни, ми маємо людину забезпечити як мінімум роботою на оборонному підприємстві", — сказав він.

Дунда також додав, що цьогоріч Україна повинна усвідомити цю ситуацію і пояснити цю позицію урядам дружніх країн-партнерів, інакше українська влада стикнеться з вкрай негативними наслідками.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що у парламенті готують на розгляд підвищення штрафів ухилянтам від мобілізації замість блокування рахунків у банках.

Водночас секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Роман Костенко сказав, що засідання з приводу розгляду законопроєкту про мобілізацію та подальших дискусій щодо нього планують розпочати в другій половині березня.