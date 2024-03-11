В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

Народный депутат от политсилы "Слуга народа" Олег Дунда рассказал, почему в Украине сейчас не работает законодательство мирного времени. По его словам, в Украине сейчас одна цель – выживание.

Об этом он рассказал в утреннем эфире Новини.LIVE.

Почему в Украине сейчас не работает закон мирного времени

По словам политика, о демократии, правах и свободах человека следует говорить после завершения войны.

"Сегодня сложно представить, чтобы любой наш гражданин ничего не делал для завершения войны, мы должны человека обеспечить как минимум работой на оборонном предприятии", — сказал он.

Дунда также добавил, что в этом году Украина должна осознать эту ситуацию и объяснить эту позицию правительствам дружественных стран-партнеров, иначе украинские власти столкнутся с крайне негативными последствиями.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности Егор Чернев заявил, что в парламенте готовят на рассмотрение повышение штрафов уклоняющимся от мобилизации вместо блокирования счетов в банках.

В то же время, секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сказал, что заседание по поводу рассмотрения законопроекта о мобилизации и последующих дискуссий насчет него планируют начать во второй половине марта.