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В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

11 марта 2024 г. 17:23

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17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

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17:23 В Украине сейчас не работает законодательство мирного времени — нардеп озвучил причины

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16:28 Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Text

15:34 Получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне — мнение эксперта

Text

12:19 В ГУР показали кадры операции по возвращению вышек Бойка

Text

10:51 Украина проводит переговоры с США и ЕС по открытию аэропортов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Швеция станет членом НАТО и отправка войск Альянса в Украину — эфир Новини.LIVE

10 марта 2024
Text

19:45 Психолог объяснил, как корректно обратиться к военному, нуждающемуся в помощи

Text

17:27 Военный ответил, стоит ли обучать украинских школьников управлению дронами

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12:11 Военный объяснил, как относятся бойцы на фронте к развлечениям и вечеринкам людей во время войны

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Народный депутат от политсилы "Слуга народа" Олег Дунда рассказал, почему в Украине сейчас не работает законодательство мирного времени. По его словам, в Украине сейчас одна цель – выживание.

Об этом он рассказал в утреннем эфире Новини.LIVE.

Почему в Украине сейчас не работает закон мирного времени

По словам политика, о демократии, правах и свободах человека следует говорить после завершения войны.

"Сегодня сложно представить, чтобы любой наш гражданин ничего не делал для завершения войны, мы должны человека обеспечить как минимум работой на оборонном предприятии", — сказал он.

Дунда также добавил, что в этом году Украина должна осознать эту ситуацию и объяснить эту позицию правительствам дружественных стран-партнеров, иначе украинские власти столкнутся с крайне негативными последствиями.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности Егор Чернев заявил, что в парламенте готовят на рассмотрение повышение штрафов уклоняющимся от мобилизации вместо блокирования счетов в банках.

В то же время, секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сказал, что заседание по поводу рассмотрения законопроекта о мобилизации и последующих дискуссий насчет него планируют начать во второй половине марта.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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