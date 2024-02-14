В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

В Україні, на сьогоднішній день, гостро стоїть питання щодо скорочення та подальшого об'єднання Вищих навчальних закладів. Ця система, як розповіла народна депутатка Юлія Гришина, потребує певної оптимізації, оскільки державний бюджет країни не має достатньо коштів фінансувати таку кількість ВНЗ.

Про це політик розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".

Чому в Україні скоротять кількість ВНЗ

За словами Гришиної, питання про скорочення Вищих навчальних закладів в Україні обговорюється вже не один рік. Адже, наразі мережа університетів досить широка і розгалужена. Тож, вона потребує певної оптимізації.

Одна з причин таких змін, як пояснила депутатка, полягає у тому, що держава не має достатньо ресурсу, щоб утримувати стільки освітніх закладів.

За якими критеріями відбуватиметься скорочення

Юлія Гришина додала, наразі є лише орієнтовний перелік критеріїв щодо оптимізації ВНЗ. Адже, всі вони відрізнятимуться залежно від регіону, враховуватиметься кількість населення, геополітичні особливості та інтенсивність бойових дій.

"Ситуація в країні така, що, наприклад, Закарпаття та Запорізьку область не можна порівняти за ситуацією, яка там відбувається, безпекові моменти, онлайн та офлайн навчання, знищення інфраструктури. Тому, не може бути однакових критеріїв на всю країну", — сказала Гришина.

Нагадаємо, раніше ми писали про терміни весняних канікул в Україні в 2024-му.

Додамо, у МОН розробили посібник для вчителів, який допоможе говорити про війну в Україні зі школярами. Метою його є допомога у формуванні громадянської позиції в учнів та розпізнаванні фейків і маніпуляцій, які розповсюджує ворог.