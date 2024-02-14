Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину arrow
В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

14 лютого 2024 р. 12:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

Text

12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

Text

11:40 Військовий розповів, як рекрутингові центри впливають на репутацію ТЦК

Text

11:01 Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

Text

10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:45 Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

Text
Новина з відео

08:12 Коли Україні очікувати допомоги від США — ефір Новини.LIVE

13 лютого 2024
Text

19:00 У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

Text

17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

Text

12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

Text

12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

Text

11:40 Військовий розповів, як рекрутингові центри впливають на репутацію ТЦК

Text

11:01 Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

Text

10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:45 Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

Text
Новина з відео

08:12 Коли Україні очікувати допомоги від США — ефір Новини.LIVE

13 лютого 2024
Text

19:00 У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

Text

17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

В Україні, на сьогоднішній день, гостро стоїть питання щодо скорочення та подальшого об'єднання Вищих навчальних закладів. Ця система, як розповіла народна депутатка Юлія Гришина, потребує певної оптимізації, оскільки державний бюджет країни не має достатньо коштів фінансувати таку кількість ВНЗ. 

Про це політик розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо". 

Чому в Україні скоротять кількість ВНЗ

За словами Гришиної, питання про скорочення Вищих навчальних закладів в Україні обговорюється вже не один рік. Адже, наразі мережа університетів досить широка і розгалужена. Тож, вона потребує певної оптимізації. 

Одна з причин таких змін, як пояснила депутатка, полягає у тому, що держава не має достатньо ресурсу, щоб утримувати стільки освітніх закладів.

За якими критеріями відбуватиметься скорочення

Юлія Гришина додала, наразі є лише орієнтовний перелік критеріїв щодо оптимізації ВНЗ. Адже, всі вони відрізнятимуться залежно від регіону, враховуватиметься кількість населення, геополітичні особливості та інтенсивність бойових дій. 

"Ситуація в країні така, що, наприклад, Закарпаття та Запорізьку область не можна порівняти за ситуацією, яка там відбувається, безпекові моменти, онлайн та офлайн навчання, знищення інфраструктури. Тому, не може бути однакових критеріїв на всю країну", — сказала Гришина. 

Нагадаємо, раніше ми писали про терміни весняних канікул в Україні в 2024-му. 

Додамо, у МОН розробили посібник для вчителів, який допоможе говорити про війну в Україні зі школярами. Метою його є допомога у формуванні громадянської позиції в учнів та розпізнаванні фейків і маніпуляцій, які розповсюджує ворог.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:15 Кабмін дозволив відкрити код "Дії" для інших країн

13:08 Вибухи у Київській області — влада закликає не турбуватись

Новина з фото

12:59 Зеленський показав ексклюзивні кадри бійців аеромобільної бригади на фронті

Новина з фото

12:55 У Харкові водій збив батька з донькою — чоловік загинув на місці

Text

12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:50 У пожежі в Одеському районі загинули десятки тварин — що сталося

12:49 Анчелотті вперше розсипався у похвалі Луніну

Новина з відео

12:49 Намагався незаконно потрапити до Румунії — в горах загинув чоловік

12:47 Військовим та поліцейським пропонують виплачувати додаткові винагороди — за що саме

12:37 У Харкові викрили колаборанта, який "зливав" окупантам дані про дислокацію ЗСУ

13:15 Кабмін дозволив відкрити код "Дії" для інших країн

13:08 Вибухи у Київській області — влада закликає не турбуватись

Новина з фото

12:59 Зеленський показав ексклюзивні кадри бійців аеромобільної бригади на фронті

Новина з фото

12:55 У Харкові водій збив батька з донькою — чоловік загинув на місці

12:50 У пожежі в Одеському районі загинули десятки тварин — що сталося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:49 Анчелотті вперше розсипався у похвалі Луніну

Новина з відео

12:49 Намагався незаконно потрапити до Румунії — в горах загинув чоловік

12:47 Військовим та поліцейським пропонують виплачувати додаткові винагороди — за що саме

12:37 У Харкові викрили колаборанта, який "зливав" окупантам дані про дислокацію ЗСУ

12:23 Зарплата у Німеччині — як зросли мінімальні ставки у 2024 році

Ексклюзив

11:50 Братчук розповів перші подробиці затоплення ВДК "Цезар Куніков"

Новина з відео

07:40 Квіти на День закоханих — яка ціна на одеському Привозі

Новина з фото

06:45 В Україні дорожчають бензин та дизпаливо — скільки сьогодні коштує пальне на АЗС

06:40 Ціни на кольорові метали у лютому — скільки коштує 1 кг міді в Україні

06:30 Лютневий Рамштайн — про що Захід цього разу говоритиме з Україною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

05:09 Ціни на продукти у 2024 році — на скільки в Україні здорожчали овочі у лютому

13 лютого 2024
Новина з фото

19:01 Штучний інтелект вразив креативом — три цікаві ідеї для святкування Дня закоханих

Новина з фото

15:33 Що подарувати коханій людині на День святого Валентина. ТОП недорогих і оригінальних ідей

Новина з відео

07:40 День закоханих — чи відзначатимуть одесити це свято

06:40 Ціни на чермет в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у лютому

Text

12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

Text

12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

Text

11:40 Військовий розповів, як рекрутингові центри впливають на репутацію ТЦК

Text

11:01 Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

Text

10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:45 Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

Text
Новина з відео

08:12 Коли Україні очікувати допомоги від США — ефір Новини.LIVE

13 лютого 2024
Text

19:00 У США затвердили допомогу Україні, Трамп критикує НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

Text

17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО