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В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

14 февраля 2024 г. 12:50

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12:15 В "Слуге народа" анонсировали большую кадровую "перезагрузку" государства

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11:40 Военный рассказал, как рекрутинговые центры влияют на репутацию ТЦК

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11:01 Перезагрузка власти — коснутся ли кадровые изменения Кабмина

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10:20 Польша принесла извинения за рассыпанное зерно, а в Авдеевке провели ротацию — новости за 13 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:45 Кто ответит за уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — прямой эфир

Text
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08:12 Когда Украине ждать помощи от США — эфир Новини.LIVE

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В Украине, на сегодняшний день, остро стоит вопрос о сокращении и дальнейшем объединении Высших учебных заведений. Эта система, как рассказала народный депутат Юлия Гришина, требует определенной оптимизации, поскольку государственный бюджет страны не имеет достаточно средств финансировать такое количество ВУЗов.

Об этом политик рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

Почему в Украине сократят количество вузов

По словам Гришиной, вопрос о сокращении ВУЗов в Украине обсуждается уже не один год. Ведь сейчас сеть университетов достаточно широкая и разветвленная. Поэтому она нуждается в определенной оптимизации.

Одна из причин таких изменений, как объясниила депутат, состоит в том, что государство не имеет достатно ресурсов, чтобы удерживать столько учебных заведений.

По каким критериям будет происходить сокращение

Юлия Гришина добавила, сейчас есть только ориентировочный перечень критериев по оптимизации ВУЗов. Ведь все они будут отличаться в зависимости от региона, будет учитываться количество населения, геополитические особенности и интенсивность боевых действий.

"Ситуация в стране такова, что, например, Закарпатье и Запорожскую область нельзя сравнить по происходящей там ситуации, моменты безопасности, онлайн и офлайн обучение, уничтожение инфраструктуры. Поэтому, не может быть одинаковых критериев на всю страну", — сказала Гришина.

Напомним, ранее мы писали о сроках весенних каникул в Украине в 2024 году.

Добавим, в МОН разработали руководство для учителей, которое поможет говорить о войне в Украине со школьниками. Целью его является помощь в формировании гражданской позиции у учащихся и распознавании фейков и манипуляций, распространяемых врагом.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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