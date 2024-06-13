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В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

13 червня 2024 р. 20:18

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В Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО. Відтак Україна стала прогресивною в плані гендерно-орієнтованих реформ.

Про це в етері Вечір.LIVE розповіла народна депутатка Ірина Никорак.

Україна здобула досвід, яким може поділитися

За словами парламентарки, в Україні вже відбулося тестування всіх елементів захисної амуніції для жінок, які несуть службу на передовій.

"Нам точно є яким досвідом поділитися. Власне в тісній комунікації з Міноборони вже поставлена на забезпечення жіноча білизна та уніформа, зараз тестуються бронежилети. Ми активно працюємо над тим, щоб всі елементи захисної амуніції, і шоломи, і берці, і термобілизна, і зимовий одяг на державному рівні були забезпечені", — сказала Никорак.

Народна обраниця додала, що також підписані меморандуми з Нацгвардією і Держприкордонслужбою, щоб у всіх інших силових відомствах, які задіяні в секторі безпеки та оборони, також проводилися відповідні реформи.

Нагадаємо, в Збройних силах України зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.

Раніше в Міноборони заявили, що за останні два роки ЗСУ отримали понад 110 одиниць військової техніки, а ще 60 одиниць озброєння увійшло в стрій протягом п’яти місяців.

Проте водночас в оборонному відомстві проігнорували засідання парламентської тимчасово-слідчої комісії, яка розглядає порушення у діяльності працівників ТЦК СП під час мобілізації.  

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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