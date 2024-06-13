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В Украине больше всего женщин в армии среди стран-членов НАТО

В Украине больше всего женщин в армии среди стран-членов НАТО

13 июня 2024 г. 20:18

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17:59 Нардеп объяснил, кто должен быть забронирован от мобилизации в первую очередь

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17:51 Зеленский в Саудовской Аравии, гарантии безопасности от США и переход на юань в РФ – эфир Вечер.LIVE

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17:09 Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ

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16:59 Нардеп объяснил, почему появление Сил беспилотных систем изменит ход войны

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В Украине самое большое количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО. Следовательно, Украина стала прогрессивной в плане гендерно-ориентированных реформ.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказала народный депутат Ирина Никорак.

Украина получила опыт, которым может поделиться

По словам парламентария, в Украине уже состоялось тестирование всех элементов защитной амуниции для женщин, несущих службу на передовой.

"Нам точно есть какой опыт поделиться. Собственно в тесной коммуникации из Минобороны уже поставлено на обеспечение женское белье и униформа, сейчас тестируются бронежилеты. Мы активно работаем над тем, чтобы все элементы защитной амуниции, и шлемы, и берцы, и термобелье, и зимний одежда на государственном уровне была обеспечена", — сказала Никорак.

Народная избранница добавила, что также подписаны меморандумы с Нацгвардией и Госпогранслужбой, чтобы во всех других силовых ведомствах, задействованных в секторе безопасности и обороны, также проводились соответствующие реформы.

Напомним, в Вооруженных силах Украины сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных - гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.

Ранее в Минобороны заявили, что за последние два года ВСУ получили более 110 единиц военной техники, а еще 60 единиц вооружения вошли в строй в течение пяти месяцев.

Однако в оборонном ведомстве проигнорировали заседание парламентской временно-следственной комиссии, которая рассматривает нарушения в деятельности работников ТЦК СП во время мобилизации.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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