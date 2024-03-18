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В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

18 березня 2024 р. 12:20

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12:20 В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

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12:20 В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

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19:36 Гудков спрогнозував, чим закінчиться голосування в Росії

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18:28 Доктор економічних наук розповів, яким чином Росія може розпастися на окремі території

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Ексклюзив

17:12 В Україні планують закрити школи з малою кількістю дітей — нардеп пояснила перспективу

Text

12:17 Буданов пояснив, чому в РФ немає протестів через масштабні втрати на війні

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Більшість українців сприймає неправильне поняття про заочне навчання. Через це постає питання про доцільність існування такої форми навчання. Чи потрібно в Україні скасовувати заочну форму навчання і що треба міняти у законі "Про вищу освіту"?

Про це розповіла народний депутат від партії "Слуга народа" Юлія Гришина в ефірі Новини.LIVE

Чи потрібно в Україні скасовувати заочну форму навчання

Практика заочного навчання застосовується у всьому світі, там просто це інакше називається. В Україні формат заочного навчання застарілий, а в законі "Про вищу освіту" цей пункт не врегульований.

"Сам формат навчання потрібно змінювати, але не скасовувати. Я не пам'ятаю цифр, але дуже велика кількість українців навчаються на заочній формі навчання, зокрема українські військові. Якщо ми скасуємо заочну форму, то більшість людей втратить можливість здобути вищу освіту", — повідомила Гришина.

За словами нардепа, депутати вже намагалися подавати законопроєкти, в яких були пункти про скасування заочної форми навчання. Але позиція залишилася незмінною. Забрати не можна, а ось змінити формат потрібно.

Нагадаємо, адвокат Олександр Потєшин повідомив, що у разі ухвалення закону про мобілізацію, то не всі студенти денної форми навчання отримають відстрочку на час здобуття освіти.

Тим часом лелека Діана Скумадчук пояснила, чи можуть у студентів відібрати відстрочку від мобілізації.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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