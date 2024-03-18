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В Украине хотят отменить заочную форму обучения — нардеп рассказала о последствиях

В Украине хотят отменить заочную форму обучения — нардеп рассказала о последствиях

18 марта 2024 г. 12:20

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Большинство украинцев воспринимает неправильно понятие о заочном обучении. Из-за этого возникает вопрос о целесообразности существования такой формы обучения. Нужно ли в Украине отменять заочную форму обучения и что нужно поменять в законе "О высшем образовании"? 

Об этом рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина в эфире Новини.LIVE

Нужно ли в Украине отменять заочную форму обучения 

Практика заочного обучения применяется во всем мире, там просто это по-другому называется. В Украине же формат заочного обучения устаревший, а в законе "О высшем образовании" этот пункт не урегулирован.

"Сам формат обучения нужно менять, но не отменять. Я не помню цифр, но очень большое количество украинцев учатся на заочной форме обучения, в частности украинские военные. Если мы отменим заочную форму, то большинство людей потеряют возможность получить высшее образование", — сообщила Гришина.

По словам нардепа, депутаты уже пытались подавать законопроекты, в которых были пункты об отмене заочной формы обучения. Но позиция осталась неизменной. Убрать нельзя, а вот изменить формат нужно.

Напомним, адвокат Александр Потешин сообщил, что в случае принятия закона о мобилизации, то не все студенты дневной формы обучения получат отсрочку на время получения образования. 

Тем временем .оист Диана Скумадчук объяснила, могут ли у студентов отобрать отсрочку от мобилизации.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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