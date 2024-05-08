В чому небезпека Тиси при нелегальній втечі за кордон — ексклюзив Новини.LIVE

Службовці Мукачівського прикордонзагону ДПСУ патрулюють кордон протяжністю 316,2 км, з них — 112,3 км з Угорщиною та 203,9 км з Румунією. Це лісопосадкова смуга Берегівського, Виноградівського, Хустського, Тячівського, Рахівського районів Закарпатської області.

З прикордонниками поспілкувалася журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Як прикордонники ловлять ухилянтів

Аби перевірити що чекає на втікачів за кордон, прикордонники показали берегову смугу Тиси біля КПП "Вилок" Берегівського району Закарпатської області. По той бік берега — за 50 метрів вже територія Угорщини.

Берегова смуга, як зазначили прикордонники, необроблена і дика. Особлива небезпека полягає в отруйних зміях, які з настанням тепла проявляють все дужчу активність.

В останні місяці десятки чоловіків призовного віку намагаються незаконно перетнути український кордон, перепливши Тису. Зазвичай користуються послугами так званих перевізників. Вартість — до 10 тис. грн з людини.

В ДПСУ закликали не довіряти таким особам, адже для них це засіб легкої наживи. Окрім того, бурхлива течія Тиси є досить непередбачуваною та небезпечною навіть для досвідчених плавців.

"Якщо людина зіштовхується з течією такої потужності, дезорієнтація та погіршення психічного стану настає за лічені секунди. Якщо вона або десь змогла прибитись, або ж зачепитись в спробі вибратись на берег — можна рахувати, що це другий день народження", — констатують прикордонники.

Нагадаємо, раніше закарпатський журналіст Віталій Глагола заявив, що в понеділок, 6 травня, у водах Тиси виявили тіла шістьох потопельників, якими виявилися чоловіки призовного віку.

Водночас наприкінці квітня прикордонники під час патрулювання на Закарпатті виявили на узбережжі тіла двох чоловіків, які загинули в спробі перетнути українсько-румунський кордон.