В чем опасность Тисы при нелегальном побеге за границу — эксклюзив Новини.LIVE

Служащие Мукачевского погранотряда ГПСУ патрулируют границу протяженностью 316,2 км, из них — 112,3 км с Венгрией и 203,9 км с Румынией. Это лесопосадочная полоса Береговского, Виноградовского, Хустского, Тячевского, Раховского районов Закарпатской области.

С пограничниками пообщалась журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Как пограничники ловят уклонистов

Чтобы проверить, что ждет беглецов за границу, пограничники показали береговую полосу Тисы возле КПП "Вилок" Береговского района Закарпатской области. По ту сторону берега — в 50 метрах уже территория Венгрии.

Береговая полоса, как отметили пограничники, необработанная и дикая. Особую опасность представляют ядовитые змеи, которые с наступлением тепла проявляют все более сильную активность.

В последние месяцы десятки мужчин призывного возраста пытаются незаконно пересечь украинскую границу, переплыв Тису. Обычно пользуются услугами так называемых перевозчиков. Стоимость – до 10 тыс. грн с человека.

В ГПСУ призвали не доверять таким лицам, ведь для них это средство легкой наживы. Кроме того, бурное течение Тисы достаточно непредсказуемо и опасно даже для опытных пловцов.

"Если человек сталкивается с течением такой мощи, дезориентация и ухудшение психического состояния наступает за считанные секунды. Если он либо где-то смог прибиться, либо зацепиться в попытке выбраться на берег — можно считать, что это второй день рождения", — констатируют пограничники.

Напомним, ранее закарпатский журналист Виталий Глагола заявил, что в понедельник, 6 мая, в водах Тисы обнаружили тела шести утопленников, которыми оказались мужчины призывного возраста.

В то же время, в конце апреля пограничники во время патрулирования на Закарпатье обнаружили на побережье тела двух мужчин, погибших в попытке пересечь украинско-румынскую границу.